Turizmi çeşitlendirmek zorundayız

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından, Turizm Haftası kapsamında Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde 'Turizm Buluşması' etkinliği düzenlendi. Etkinlikte konuşan TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, Türkiye'nin turizm potansiyeli olarak coğrafi konumu, doğal güzellikleri, tarihi mirası ile rakiplerinden çok daha avantajlı durumda olduğuna dikkati çekerek, “Bir an önce kültür turizmi, yayla turizmi, gastronomi turizmi, sağlık turizmi gibi rekabette üstün olduğumuzu bildiğimiz alanlara daha fazla ağırlık vermek zorundayız" dedi. Bağlıkaya, TÜRSAB olarak hayata geçirdikleri 'Turizm Yüzyılı Projesi'ni hayata geçirdiklerini ve turizmi 12 aya yaymayı hedeflediklerini belirtti.

Turizmde nitelikli personel sayısının artırılmasının çok büyük bir zorunluluk olduğuna vurgu yapan Bağlıkaya, şunları kaydetti: “Turizm alanında istihdam edilen kişi sayısı yaklaşık 1,5 milyon düzeyinde bulunuyor. Türkiye'nin çok da uzak olmayan bir gelecekte 100 milyon ziyaretçi sayısına ulaşması hedefini düşündüğümüzde mevcut istihdam sayısının en az ikiye katlanacağını rahatlıkla ifade edebiliriz."