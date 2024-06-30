Türk ekonomisi için fırsat vakti

Türkiye'nin Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) gri listesinden çıkışında, uygulanan politikaların önemi büyük. Yeni dönemle birlikte küresel bazda ticari ilişkilerin güçlenmesi beklenirken, yatırım girişlerinin de artacağı vurgulanıyor. Konuya ilişkin Yeni Şafak'a değerlendirmelerde bulunan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selahattin Toğay, gri listeden çıkış ile birlikte yatırımlarda kullanılacak uzun vadeli ve düşük faizli kredilerin kapısının aralandığını söyledi.

YATIRIM GİRİŞİ HIZLANACAK

Toğay, "Türkiye uzun zamandır yatırım yapılabilir ülkelerden biri olarak gösterilmiyordu. Gri listeden çıkış ile yatırım potansiyeli de artacak. Bunun yanı sıra 2023 yılında 38,1 olan küresel likiditenin yüzde 187 artış ile 2025 yılında 89,5 çıkması öngörülüyor. Türkiye'nin bu döneme gri listeden çıkmış, kredi notu yükselmiş ve yatırımcıların ilgisini çeken bir ülke olarak girmesi büyük bir fırsat. Bu fırsat iyi değerlendirilir ise yatırım, üretim ve istihdam artışı gerçekleşecektir" dedi.

Maliye politikalarının kamuoyu ile paylaşılmasının önemine vurgu yapan Toğay, "Olumlu sonuçlar alındıktan sonra yani enflasyon düştükten sonra faiz indirimleri gerçekleştirilmeli. Verimsiz harcama hedefleri vatandaşlar ile paylaşılarak ne tasarruflar sağlanacağı, sağlandığı belirli aralıklar ile belirtilmeli. Böylece iç-dış faiz ve döviz kuru sarmalından çıkılabilir. Bu paylaşımlar yatırımcının güvenini de artırarak yatırımları hızlandıracaktır" ifadelerini kullandı.

DÜŞÜK MALİYETLİ DIŞ KAYNAK

Türkiye'nin gri listeden çıkışını iki ilave unsurla ele almanın gerektiğine işaret eden Toğay, "Bir yandan ülke notumuzda artışlar bekleniyor diğer yandan 2025 sonuna kadar küresel likidite artışının devam etmesi öngörülüyor. Bu üç olgu Türkiye açısından uzun vadeli düşük maliyetli dış kaynak kullanım potansiyelini artıyor. Ancak bu potansiyeli kullanabilmemiz için her şeyden önce para ve maliye politikalarında kurumsal taahhüt düzeyimizi yükseltmeliyiz" diye konuştu.

YENİ NOT REVİZESİ GELİR

Gri listeden çıkış ile birlikte Türkiye'nin uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarında notlarının artacağına vurgu yapan Selçuk Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Mangır da şunları kaydetti: "Böylece uluslararası yatırımların önünde bir engel kalmadı. Son dönemlerde 5 yıllık risk primi (CDS) notlarının iyileşmesi ile yatırımlar artmaya başlamıştı. Ancak önümüzdeki dönemde kredilendirme notları daha da iyiye gidecek. Özellikle 19 Temmuz'da Moody's'in yapacağı Türkiye değerlendirmesi büyük önem taşıyor. Değerlendirmede muhtemelen olumlu sonuçlar olacak ve uluslararası yatırımcıların ilgisi Türkiye'ye dönecek."







