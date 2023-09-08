Türk lojistik pazarında 10 yıldır büyüyor

Gökalp Ertuğrul, Chris Mills.
Türkiye’deki 10’uncu yılını kutlayan C.H. Robinson, Türkiye’de yaklaşık 1.000 şirketin yer aldığı alt taşıyıcı ağı ile 150’den fazla müşteriye hizmet sunarken, 2013’ten bu yana da her yıl çift haneli büyüme rakamlarına imza attı. Yıllık 28 milyar dolarlık yük yönetimi ve 20 milyon sevkiyatla hizmet veren şirket, tüm dünyada 100 bin müşterisi ve 85 bin sözleşmeli taşıyıcısı için daha akıllı çözümler sunuyor.
ÇEVREYE ÖNCELİK
C.H. Robinson Avrupa Ulaştırma Başkan Yardımcısı Chris Mills, “C.H. Robinson olarak, 5 yıl önce 2025 yılına kadar emisyon yoğunluğunu yüzde 40 azaltmak adına kendimize bir hedef koyduk. Bu hedefin çok ilerisine geçerek 2022 yılı 31 Aralık itibarıyla Kapsam 1 ve 2 emisyon yoğunluğunu yüzde 47 azaltmayı başardık” şeklinde konuştu.
LİDER KONUMDA
Türkiye’deki lojistik sektörünün çok büyük gelişmeler kaydettiğini söyleyen C.H. Robinson Türkiye Genel Müdürü Gökalp Ertuğrul ise, “Türkiye, konumu ve fabrika tesisleriyle Avrupa tedarik zincirinde önemli bir rol oynayan Türkiye’deki odağımızı korumayı sürdüreceğiz” dedi. Ertuğrul, Avrupa ve Türkiye’de lider konumda olduklarını ve bazı güzergahlarda yüzde 90 üzerinde anlık araç görünürlüğü sunabildiklerini sözlerine ekledi.