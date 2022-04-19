Türk markalara Rusya daveti

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasının ardından ortaya çıkan yaptırımlar nedeniyle dünyanın önde gelen markaları başta Moskova olmak üzere bir çok şehirde mağazalarını bir bir kapattı. H&M, Ikea, Adidas, Zara, Puma, Gucci, Louis Vuitton, Apple gibi lüks markaların ülkeden çekilmesinin ardından Ruslar ortaya çıkan boşluğu doldurmak için Türk firmalarını yakın markaja aldı. Ruslar, Türkiye’nin önde gelen 454 markasını temsil eden Birleşik Markalar Derneği (BMD) yöneticilerini konuyla ilgili ülkelerine davet etti. BMD Başkanı Sinan Öncel, Rusya’dan gelen daveti ve sektördeki gelişmeleri Yeni Şafak’a değerlendirdi:

Sinan Öncel, Rusya pazarında nTürk firmaları için yeni fırsatlar nolduğunu söyledi.

YABANCILAR BEKLEMEYE GEÇTİ

- Ukrayna savaşı sonrası Türk markaları Rusya’da ne durumda?

-Rusya’da derneğimize üye 32 tane markamız bulunuyor. Bu markaların 655 mağazası, yaklaşık 2 bin 500 de satış noktası var. Ukrayna savaşı ile beraber, pek çok Batılı ülke Rusya’ya ambargo uygulamaya başladı. Bu gelişme üzerine ünlü markalar başta Moskova olmak üzere birçok şehirde AVM mağazalarını kapattı. Ancak mağazalarını tamamen boşaltan marka sayısı çok az. Rusya ile Ukrayna arasındaki görüşmelerin sonuçlarına odaklandılar. Bir nevi beklemeye geçtiler.

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MOSKOVA’DA YATIRIMCILARLA GÖRÜŞECEĞİZ

- Rusya’dan çıkan markaların Türkiye’ye gelme durumları olabilir mi?

-Bu markaların çoğu zaten Türkiye’de var. Olmayan markalar da bugüne kadar gelseydi, tüm dünyanın haberi olurdu. Rusya’dan çıkan markaların hepsi Türkiye’ye gelecek diye bir durum söz konusu değil. Rusya pazarı özelinde bizim için en önemli konu boşalan AVM ve cadde mağazaları. Türk markaları olarak Rusya pazarından çekilen markaların mağazaları için istekliyiz. Bu konuyla ilgili Ruslar bizi ülkelerine davet etti. Boşalan mağazaları Türk markalarına teklif ediyorlar. Bayram sonrası yani mayıs ayında, Rus AVM yatırımcılarıyla görüşmek için Moskova’ya gideceğiz. Türk yatırımcıları açısından Rusya pazarında büyük fırsatlar söz konusu. Bunu değerlendireceğiz.

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YER İÇİN YILLARCA BEKLEYENLER VAR

- Rusya’da yeni yatırımlara sıcak bakıyor musunuz?

-Evet tabi niye olmasın. Rusya’dan çekilen markaların ünlü merkezlerde mağazaları bulunuyor. Bunların kimi AVM kimi de cadde üzerinde. Çok iyi lokasyondalar. Ünlü markalar bu bölgelere girmek için birbiriyle yarışıyor ve yıllarca bekliyorlar. Savaş sonrası, pazardan çekilen markalar nedeniyle ünlü merkezlerdeki mağazalar boşaldı. İşte bu mağazalar Türk markalarına fırsat sunuyor.

PANDEMİ SONRASI TOPARLANMA HIZLANDI

- Pandemi döneminde yaşanan sıkıntılar atlatıldı mı?

-Pandeminin ikinci yılını devirdik. En son yaptığımız ankete göre martta cirolar, şubat ayına göre yüzde 30 arttı. Ancak bu fiyat artışı ve turist harcamasından kaynaklı. Bunu da gözlemliyoruz. Cirolarımız yavaş yavaş toparlanma aşamasında.

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Bayramda hareketlilik % 40 artar

-Ramazan Bayramı satışlarınıza nasıl etki edecek?

-Bayram nedeniyle piyasaların daha da canlanmasını bekliyoruz. Her zaman cirolarda yüzde 30-40 ekstra bir bayram hareketliliği olur. Ancak markalarımız fiyatları artırmamak için büyük çaba gösteriyor. Üyelerimizin şu an en büyük sıkıntısı TÜFE ile ÜFE arasındaki büyük fark. Yani maliyetlerimiz çok yüksek, ancak markalarımız uygun fiyatla ürünlerini tüketiciyle buluşturuyor. Bu yüzden hammadde fiyatlarının artmasıyla oluşan maliyetlerdeki yük bizim sırtımızda.

Ortak alan giderlerinde şeffaflık istiyoruz

-En önemli gündem maddeniz nedir?

-Gündemin birinci maddesi, ortak alan giderleri. Ortak alan giderleriyle ilgili iki ay önce Ticaret Bakanımız Mehmet Muş’un davetiyle AVM ve perakende gruplarıyla bir toplantı yaptık. Bu toplantı sonucunda bakanımızın ve bakanlığın kararını bekliyoruz. AVM’ler kat mülkiyet kanununa tabi olmadığı için ortak alan giderleri mülk sahibinin belirlediği rakam çerçevesinde oluşuyor. Buralarda hiçbir denetim ve katkımız yok. Ortak alan giderleri, markalar için ikinci bir kira haline geldi. AVM’lerde alışveriş yapılmayan tüm bölgeler ortak alan olarak kabul ediliyor. Bu konuda yönetimler şeffaf değil. Biz şeffaflık istiyoruz. Biz ödemeyi yapıyoruz ancak hesap verilmiyor. Ayrıca harcama yapılan kalemleri öğrenmek istiyoruz.

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