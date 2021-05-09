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Ekonomi Türk markalarının şubeleşme tercihi belli oldu Tekstilde Avrupa gıdada Araplar
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türk markalarının şubeleşme tercihi belli oldu: Tekstilde Avrupa gıdada Araplar

Küresel çapta 5 bin mağazası bulunan Türkiye’deki markalar tekstilde Avrupa ve ABD’yi, gıdada ise Arap ülkeleri’ni tercih ediyor. UFRAD Üyesi Muhammet Nezif Emek “Türk mutfağının kalitesi, temizlik ve lezzet açısından üstünlüğü dünyada çok iyi biliniyor. Aynı şekilde tekstil sektörümüz de kalitesini küresel anlamda ispat etmiş durumda” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türk markalarının şubeleşme tercihi belli oldu: Tekstilde Avrupa gıdada Araplar
Fotoğraf: Arşiv

Türk markalar tekstilde Avrupa ve ABD’de, gıdada Arap ülkelerinde şubeleşiyor. Ulusal Franchising Derneği (UFRAD) Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Nezif Emek, “Yurt dışında Türkler en çok tekstil ve gıdada şubeleşiyor” ifadesini kullandı. Emek, yaptığı yazılı açıklamada, Türk perakende markalarının yurt dışında hem şubeleşme hem de franchising yöntemiyle yurt dışında mağazalaştığını kaydederek, finansal gücü veya yeterli kaynağı olmayanların ya da yeterince kaynak ayırmayan firmaların franchise tercih ettiğini bildirdi.

SALGIN SONRASI ÖNEMLİ FIRSAT

  • Küresel salgın nedeniyle yurt dışında şubeleşme konusunda ciddi bir yavaşlama söz konusu olduğunu ancak Körfez ülkelerinde ciddi bir şubeleşme çalışması bulunduğunu kaydeden Emek, “Salgın elbet bir gün sona erecek ve Türk firmaları için çok büyük bir pazar söz konusu. Firmalarımız yurt dışına açılarak hem ekonomik anlamda büyüyebilir hem de uluslararası bir marka olmanın ilk adımını atabilirler. Bu anlamda yurt dışını ihmal etmemeliler” açıklamasında bulundu.

MAĞAZA SAYISI 5 BİNE YAKLAŞTI

Emek, salgın öncesi yurt dışında Türk markalarının açtığı mağaza sayısının 5 bine yaklaştığını hatırlatarak, "Tekstil sektörü daha çok Avrupa, ABD ve Rusya’da yurt dışı şubeleri açarken, gıda sektörü Arap ülkeleri ve Avrupa’da şubeleşiyor. Çin ve Afrika’da çok dikkat çekici şubeleşme yok. Bu konuda önümüzde çok ciddi yol ve fırsat var" dedi.

GLOBAL ZİNCİR MARKA OLALIM

  • Emek küresel çaptaki potansiyeli işaret ederek şunları söyledi: “Türk firmalarının bir an evvel bu fırsatları kovalaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok ciddi avantajlar var. Türk mutfağının kalitesi, temizlik ve lezzet açısından üstünlüğü dünyada çok iyi biliniyor. Aynı şekilde tekstil sektörümüz de kalitesini küresel anlamda ispat etmiş durumda. Bu sektörlerde çok iyi bir organizasyonla yurt dışında büyümeliyiz.” Emek, Türk firmalarına global zincir olma çağrısında bulunarak, bu konuda üretim, yetişmiş insan gücü, kalite gibi alanlarda kendisini ispat etmiş üreticilerin bulunduğunu bildirdi.

Muhammet Nezif Emek
Muhammet Nezif Emek
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Türk markalarının şubeleşme tercihi belli oldu: Tekstilde Avrupa gıdada Araplar

Küresel çapta 5 bin mağazası bulunan Türkiye’deki markalar tekstilde Avrupa ve ABD’yi, gıdada ise Arap ülkeleri’ni tercih ediyor. UFRAD Üyesi Muhammet Nezif Emek “Türk mutfağının kalitesi, temizlik ve lezzet açısından üstünlüğü dünyada çok iyi biliniyor. Aynı şekilde tekstil sektörümüz de kalitesini küresel anlamda ispat etmiş durumda” dedi.
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