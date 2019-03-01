Ekonomi Türk otomotiv sanayisi tedarik ağında söz sahibi
TÜRKİYE EKONOMİSİ OTOMOTİV

Türk otomotiv sanayisi tedarik ağında söz sahibi

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve uluslararası danışmanlık ve denetim şirketi EY iş birliğiyle hazırlanan “Otomotiv Sektöründe Gündem 2018 Özel Sayı”sı yayımlandı.

Haber Merkezi AA
Türkiye’de otomotiv sektörü 200 binin üzerinde doğrudan istihdam oluştururken 2018 yılında 31 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.
Türkiye’de otomotiv sektörü 200 binin üzerinde doğrudan istihdam oluştururken 2018 yılında 31 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve uluslararası danışmanlık ve denetim şirketi EY iş birliğiyle hazırlanan“Otomotiv Sektöründe Gündem 2018 Özel Sayı“sı yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre rapor, Türkiye ekonomisinin lokomotifi durumunda olan ve geçtiğimiz yıl gerçekleşen 31 milyar dolarlık ihracat rakamı ile bir rekora daha imza atan sektöre ilişkin önemli veriler içeriyor.

Dünyanın 14’üncü en büyük otomotiv üreticisi konumunda olan Türkiye, uluslararası pek çok otomotiv markası tarafından Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere farklı coğrafyalar için bir üretim ve ihracat merkezi olarak konumlandırılıyor. Avrupa’ya en fazla araç ihraç eden ülke konumunda olan Türkiye’de otomotiv sektörü 200 binin üzerinde doğrudan istihdam oluştururken 2018 yılında 31 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

"Türk otomotiv sanayisi, uluslararası yatırımlar açısından rekabetçi olmaya devam ediyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, Türk otomotiv sanayisinin yıllar içerisinde yakaladığı ivme ve gelişimin, Türkiye açısından çok değerli bir başarı öyküsü olduğunu belirterek, Türkiye’nin bugün yatırımlarını tamamlamış 9 küresel ve 7 yerli otomotiv ana sanayi üreticisine ve sürekli kendisini geliştiren önemli bir tedarik ağına ev sahipliği yaptığını vurguladı.

Ermut, ayrıca Türk otomotiv sanayisinin üretim kabiliyetleri, güçlü yan sanayi ve tedarikçi ekosistemi, gelişen Ar-Ge kapasitesi ve Türkiye’nin merkezi konumu sayesinde uluslararası yatırımlar açısından rekabetçi olmaya devam ettiğine işaret etti.

REKLAM

EY Türkiye Otomotiv Sektör Lideri Serdar Altay da Avrupa, Asya, Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgelerine yakınlığının Türkiye’ye bir lojistik ve ihracat merkezi olarak güçlü bir rekabet avantajı sağladığını ve geleceğe yönelik beklentilerin de Türkiye’nin bu özelliğini doğruladığını dile getirerek şunları kaydetti:

“Türkiye’de temelleri 1960’lı yıllara dayanan otomotiv sektörü, yabancı şirketlerin Türk müteşebbisler ile birlikte kurduğu ortaklıklarla montaja dayanan üretimden yıllar içerisinde Ar-Ge ve tasarım yeteneğine sahip, daha fazla yerli üretim girdilerine önem veren ve katma değeri yüksek duruma geldi. Sektörün ihracat odaklı yapısı ve Avrupa’nın yeni araç piyasasının büyümeye devam edeceğine dair tahminlerimiz göz önünde bulundurulduğunda, Türkiye’nin 2027 yılına kadar olan otomotiv üretimi üzerinde sektörün yükselmeye devam edeceğini öngörüyoruz.”

2024'te üretim 2 milyona ulaşacak

Raporda, Türk otomotiv sanayisinde üretim adetlerinin 2019 yılından 2024 yılına kadar artacağı ve 2024 yılı itibarıyla yaklaşık 2 milyon adete ulaşacağı öngörülüyor.

2018-2027 dönemi için ise yıllık sıfır araç satışlarında yüzde 2,7 büyüme bekleniyor. Bunun etkisiyle ilgili dönemin sonuna kadar toplam sıfır araç satışlarının 1,25 milyon adetin üstüne çıkacağı öngörülüyor. Buna ek olarak binek otomobil satışları için yüzde 2,3 ortalama yıllık bir büyüme beklenirken, ticari araç satışları için yıllık ortalama büyüme yüzde 4,3 olarak tahmin ediliyor.

Raporda, sektöre ilişkin 2018 yılının ekim ayı dönemine kadar olan üretim, satış, ihracat ve büyüme rakamları ve başarı öykülerinin yanısıra Türkiye’de sektöre sunulan teşvikler ve güncel gelişmelere de yer veriliyor.

REKLAM

Petrol ithalatı aralıkta azaldı
EKONOMİ
Petrol ithalatı aralıkta azaldı

Türkiye’nin en zengin ismi değişti
EKONOMİ
Türkiye’nin en zengin ismi değişti

Gram altın 225 lira seviyelerinde
EKONOMİ
Gram altın 225 lira seviyelerinde
Bedellide tarihler değişti

Bedellide tarihler değişti

Bakanlık, değişiklik yapılan celp dönemlerini duyurdu.
İstanbul için müjdeyi veriyorum

İstanbul için müjdeyi veriyorum

Binali ​Yıldırım, İstanbul Tasarım Zirvesi'nde konuştu.
Vizesiz Rusya masada

Vizesiz Rusya masada

​Çavuşoğlu, Rusya ile vizelerin kalkması konusuna değindi.
KOBİlere müjde

KOBİlere müjde

Bakan Albayrak 25 milyar TL'lik paketi açıkladı.
2 bin kişinin arasından seçildi

2 bin kişinin arasından seçildi

​19 yaşındaki Siirtli Merve'nin hayatı değişti.
İlk kez açıkladı

İlk kez açıkladı

Soylu, Erdoğan'a gelen telefonu ve ardından yaşananları anlattı.
Şerhler kaldırıldı

Şerhler kaldırıldı

Bakanlık 57 bin pasaportta idari tahdidi kaldırdı.
Son 10 gün

Son 10 gün

​Gebze-Halkalı-Marmaray hattında sona gelindi.
CHPli Başkandanvatandaşa azar

CHPli Başkandanvatandaşa azar

"Oy yoksa hizmet de yok" diye vatandaşa bağırdı.
İhmali olanidam edilsin

İhmali olanidam edilsin

​Mısır'daki tren kazasının ardından 'idam' masada.
İki maçı kaldı

İki maçı kaldı

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu için kritik süreç.
Buzdolabıdolu olmalı

Buzdolabıdolu olmalı

"Roketleriniz olsa da buzdolabı boşsa hepsi boştur."
HavacılaraFETÖ operasyonu

HavacılaraFETÖ operasyonu

​Hava Kuvvetleri'ndeki operasyonda gözaltılar var.
Bir banka daha faizleri indirdi

Bir banka daha faizleri indirdi

​Konut ve ihtiyaç kredilerinde faizler düşüyor.
Başına ödül kondu

Başına ödül kondu

Ladin'in oğlu için ABD devrede.
CHPninpsikolojisi bozuldu

CHPninpsikolojisi bozuldu

​Parti içi kavgalardan kurtulamayan CHP, çareyi psikologlarda arıyor.
Erdoğanarabulucu olsun

Erdoğanarabulucu olsun

​Asya'nın iki nükleer gücü savaşın eşiğine gelirken İslamabad'dan önemli bir teklif geldi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.