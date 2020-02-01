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Türk Silahlı Kuvvetlerine ilk silahlı drone teslimatı yapıldı

Türk Silahlı Kuvvetlerine ilk silahlı drone teslimatı yapıldı

Türkiye'nin ilk milli silahlı drone sistemi Songar, güvenlik güçlerinin envanterine girdi. Songar, sahip olduğu atış hassasiyetiyle asimetrik harbin önemli milli kabiliyetlerinden biri olarak göz doldurdu. Songar, gelecek aylarda Efes ve Mavi Vatan tatbikatlarında rol almaya hazırlanıyor.

Haber Merkezi AA
Milli silahlı drone sistemi Songar
Milli silahlı drone sistemi Songar

Türkiye'nin ilk milli silahlı drone sistemi Songar, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) teslim edildi.

Savunma sanayisine yönelik olarak sistem, alt sistem, donanım ve yazılım geliştiren ASİSGUARD, bir süredir üzerinde çalıştığı, güvenlik güçlerinin talepleri doğrultusunda yeni kabiliyetler kazandırdığı Songar'ın ilk teslimatını gerçekleştirdi. Songar, kabul testlerinin başarıyla tamamlanmasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine katıldı.

AA
Türkiye'nin ilk milli silahlı drone sistemi Songar, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) teslim edildi.

İlk kez geçen yılki Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda tanıtılan Songar'ın teslimi, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri yetkililerinin katılımıyla yapıldı. Yoğun çalışmalar sonucu ASİSGUARD tarafından özgün olarak tasarlanan Elektronik Nişangah ve Balistik Hesap Modülü ile geliştirilmeye devam edilen Songar, sahip olduğu atış hassasiyetiyle asimetrik harbin önemli milli kabiliyetlerinden biri olarak göz doldurdu.

Teslimatla birlikte, Türk savunma sanayisinin güvenlik güçlerine kazandırdığı milli sistemlere bir yenisi eklenmiş oldu.

AA
ASİSGUARD, bir süredir üzerinde çalıştığı, güvenlik güçlerinin talepleri doğrultusunda yeni kabiliyetler kazandırdığı Songar'ın ilk teslimatını gerçekleştirdi.

Yatırım da geliştirme de sürecek

ASİSGUARD Genel Müdürü Ayhan Sunar, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu milli sistem çözümlerini geliştirmek üzere yoğun bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

Ürün ailelerinde öne çıkan drone sistemlerinden Songar'ın TSK envanterine kabul edilmiş olmasından dolayı büyük gurur yaşadıklarını belirten Sunar, şöyle konuştu:

  • "Ülkemizin ilk silahlı milli drone sistemi olma özelliği taşıyan Songar, hedef bölgenin tespitinden tehdidi etkisiz hale getirmeye, operasyon sonrası hasar belirlenmesinden gerçek zamanlı görüntü aktarımına kadar kritik birçok görevi icra edebiliyor. Tekli veya çoklu drone sistemiyle eş zamanlı görev yapabilen Songar'ın güvenlik operasyonlarında önemli görevler üstleneceğine inanıyoruz. Yerli sanayimizi yenilikçi milli teknolojilerle ileri taşımaya odaklanarak yatırımlarımıza devam ederken, Songar'a yeni gelişmiş özellikler kazandırmak üzere de çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

AA
Türkiye'nin ilk milli silahlı drone sistemi Songar, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) teslim edildi.

Sunar, Songar ile gelecek aylarda Efes ve Mavi Vatan tatbikatlarında da etkin rol almaya hazırlandıklarını kaydetti.

Farklı görevler için hazırlanıyor

Songar'ın özgün stabilizasyon sistemi için ulusal ve uluslararası patent başvuruları yapıldı.

AA
Türkiye'nin ilk milli silahlı drone sistemi Songar, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) teslim edildi.

Silahlı drone, otomatik makineli tüfekle teçhiz edilmiş 10 kilometre yarıçaplı bir menzil içinde harekat gerçekleştirebiliyor. Gerçek zamanlı görüntü aktarımı yapabilen sistem, 200 adet 5,56 kalibre 45 milimetre NATO sınıfı mermi taşıyabiliyor. Özel esnek mermi yolu ve otomatik ateşleme mekanizmasına sahip sistem, 2 bin 800 metre irtifa içinde görev yapıyor. Üçlü Songar, sürü uçuşu ile birlikte harekat sahasında büyük etki yaratıyor.

AA
Songar, kabul testlerinin başarıyla tamamlanmasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine katıldı.

İlk olarak otomatik makineli tüfekle tanıtılan Songar'a daha sonra bomba atar entegre edildi. Ayrıca TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsünün (SAGE) Togan silah sisteminin Songar'a entegrasyonu ve yakın hava desteği kabiliyetinin kazandırılmasına yönelik çalışmalar yürütülüyor.

Songar, ABD, İsrail, Çin, İngiltere'nin dahil olduğu çeşitli ülkelerdeki yayınlarda dünyanın ilk operasyonel silahlı drone sistemi olarak gösterilmişti.

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