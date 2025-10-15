Türk Telekom 5G’de hologram çağını başlattı

Türk Telekom, 5G alanında bir ilke imza attı. Şirket, Türkiye’de ilk kez 5G destekli hologram teknolojisiyle canlı basın toplantısı düzenledi. Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, yarın yapılacak 5G frekans ihalesi öncesinde hologram aracılığıyla katıldığı toplantıda, “5G’yi yalnızca bir teknoloji geçişi değil; Türkiye’yi daha güçlü bir dijital geleceğe taşıyacak stratejik bir adım olarak görüyoruz” dedi.

YILLARDIR HAZIRLIK YAPIYORUZ

Önal, uzun yıllardır yürütülen saha testleri ve Ar-Ge çalışmalarıyla 5G’ye en hazır operatör olduklarını vurguladı. “İletişimin her döneminde olduğu gibi 5G çağının da öncüsüyüz” diyen Önal, 515 bin kilometreyi aşan fiber altyapı ve yüzde 55’i fiberle bağlanan baz istasyonlarıyla Türkiye’nin dijital dönüşümüne yön verdiklerini belirtti. FTTH Council verilerine göre, Türkiye’nin Avrupa’da en fazla haneye fiber altyapı ulaştıran üçüncü ülke konumuna yükseldiğine dikkat çekti.

SAĞLIKTAN SANATA ÜRETKEN BİR TÜRKİYE

Önal, 5G’nin getireceği ultra hızlı bağlantı ve düşük gecikmenin sanayi, sağlık, tarım ve kültür-sanat gibi birçok alanda üretkenliği artıracağını ifade etti.

DİJİTAL DÖNÜŞÜME 22 MİLYAR DOLAR

“Bugün hologramla gerçekleştirdiğimiz bu toplantı, aslında 1 Nisan sonrasında başlayacak 5G döneminin bir ön gösterimi” diyen Önal, fiber altyapının 5G’nin temel taşı olduğunu, 81 ilde yürütülen çalışmalarla dijital geleceğe yatırım yaptıklarını söyledi.

Önal, 2005’ten bu yana Türkiye’nin dijital dönüşümü için 22 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını hatırlatarak, “5G’ye ulusal strateji, güçlü altyapı ve yerli teknoloji odağıyla yaklaşıyoruz. Frekans tahsisi tamamlandığında da en iyi müşteri deneyimini sunarak öncü rolümüzü sürdüreceğiz” şeklinde konuştu. Şirketin, ihale sürecinde kamu yararı, sürdürülebilir kalite ve uzun vadeli ekonomik değer ilkelerini esas alacağı belirtildi.

5G’Lİ GELECEĞİ ÖZETLEYEN BASIN TOPLANTISI

Türk Telekom, 5G’ye hazırlık sürecinde bugüne kadar birçok yeniliğe imza attı. Bunlar arasında ilk uzaktan ameliyat, 5G akıllı tarım ve otonom traktör uygulamaları, 5G destekli endüstriyel şebeke ve canlı maç yayını, Atatürk Kültür Merkezi’nde 5G altyapılı kültür-sanat deneyimi ve son olarak 5G hologram teknolojisiyle yapılan ilk canlı basın toplantısı yer alıyor.







