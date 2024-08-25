|
Ekonomi

Türk Telekom Prime Basın Tarifesi'ni duyurdu: 40 GB internet dahil aylık 200 TL

Türk Telekom, basın mensuplarının yoğun çalışma temposunu ve haber üretim süreçlerindeki iletişim ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, yurt içi ve yurt dışına yönelik ‘Türk Telekom Prime Basın Tarifesi'ni kullanıma sunduğunu açıkladı.

12:43 - 25/08/2024 Pazar
Diğer
Türk Telekom yeni hizmetini kullanıcılarına sundu.
Türk Telekom yeni hizmetini kullanıcılarına sundu.

Türkiye'nin dijital dönüşüm yolculuğuna öncülük edenlerden Türk Telekom, bireylerin ve kurumların hayatını kolaylaştırmak ve bilgiye erişimini güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, basın mensuplarının yoğun çalışma temposunu ve haber üretim süreçlerindeki iletişim ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, 'Türk Telekom Prime Basın Tarifesi'ni kullanıma sunduğunu duyurdu.

Şirket, basın tarifesi ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

'Türk Telekom Prime Basın Tarifesi' aylık 40 GB internet, Türk Telekom mobil ve sabit hatlarla sınırsız ve her yöne 1000 dakika konuşma, 1000 SMS içeriyor. İlk 2 fatura dönemi ücretsiz olan bu teklif 12 ay taahhütle aylık 200 TL'ye kullanılabilecek. Tarifeye gelen Basın Mensupları, her ay 7 gün yurt dışında 57 ülkede tarifelerini ücretsiz kullanma hakkından ve Prime dünyasının kahveden seyahate, giyimden eğlenceye kadar tüm ayrıcalıklarından yararlanabilecek.'


#Türk Telekom
#Prime Basın Tarifesi
#İnternet
33 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Son dakika: Meteoroloji’den sağanak alarmı! Bugün 9 kent için sarı ve turuncu uyarısı yapıldı İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu...