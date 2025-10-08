Türk Telekom Sivas'taki GES'i 5G ile İstanbul'dan açtı

Türk Telekom, sürdürülebilir enerji yatırımlarını ileri teknolojiyle buluşturdu. Sivas Zara’daki Güneş Enerjisi Santrali (GES), İstanbul’dan 5G üzerinden uzaktan kontrollü robot aracılığıyla açıldı. Açılışı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Türk Telekom CEO’su Ümit Önal yaptı.
Türk Telekom, Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük eden çalışmaları kapsamında Sivas Zara’da kurduğu Güneş Enerjisi Santrali’nin (GES) açılışını, 5G teknolojisiyle İstanbul’dan gerçekleştirdi. 11. Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı kapsamında yapılan açılışa Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal ve fuar katılımcıları katıldı. Etkinlik kapsamında fuara katılanlar 5G üzerinden yapılan bağlantıyla Sivas’taki açılışı gecikmesiz izledi. Bu deneyim, Türk Telekom’un 5G altyapısının sunduğu yüksek hız, düşük gecikme ve güvenilir bağlantı özellikleriyle mümkün oldu.
MALATYA VE AĞRI’DA TESİS KURULACAK
Türk Telekom Grubu’nun mevcut yıllık elektrik tüketiminin yüzde 15’ine denk gelen kapasiteye sahip Sivas Zara GES, yıllık yaklaşık 200 milyon kilovatsaat enerji üretimiyle Türkiye’nin en büyük yenilenebilir enerji tesislerinden. Bu yatırımla yeşil enerji dönüşümünü hızlandırmayı hedefleyen şirket, enerji ihtiyacının önemli kısmını güneşten karşılayacak, karbon salımını azaltacak ve çevreye duyarlı büyüme hedeflerini güçlendirecek. Türk Telekom, Sivas’taki yatırımın ardından Malatya ve Ağrı’da kuracağı GES’lerle toplam 530 megavat pik (MWp) seviyesinde kurulu güce sahip yenilenebilir enerji tesislerini hayata geçirmeyi planlıyor.
Açılışta konuşan Bakan Bayraktar, Türkiye’nin iletişim altyapısı için çok önemli olan Türk Telekom’un, tecrübesiyle 5G’de Türkiye’yi farklı bir noktaya götüreceğini belirtti. Gelecek yıllarda projelerin artması ve farklı şehirlerdeki projelerin devreye girmesiyle, Türkiye’nin enerjisine enerji katılacağını vurguladı.
5G FARKLI UFUKLAR AÇACAK
Bayraktar, “Bunun yanında teknolojide yaşanan gelişmeler, gündemdeki 5G teknolojisi de farklı alanlarda farklı ufaklar açacak. Bugün de İstanbul’dan Sivas’a gecikmesiz, hızlı şekilde yaptığımız bağlantı ile bu yeni teknolojinin bize sunduklarını yerinde deneyimledik. Türk Telekom’un Sivas’taki GES yatırımının açılışını gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.
350 BİN TON KARBON SALIMI AZALACAK
- 5G’ye en hazır operatör olduklarını ifade eden Türk Telekom CEO’su Ümit Önal da iletişimin her çağında daima yeniliklere öncülük ettiklerini ve Türkiye’yi 5G ve ötesine taşıyan güçlü fiber altyapıları ve yenilikçi teknolojileriyle, Türkiye’nin dijital geleceğine yön vermeye kararlı olduklarını vurguladı. Sivas’ın ardından Malatya ve Ağrı’da kurulacak GES’lerle toplam 530 MWp seviyesinde kurulu güce ulaşacaklarını belirten Önal, bu tesislerin tam kapasiteyle faaliyete geçmesiyle yıllık 350 bin ton karbon salımının azaltılacağını söyledi.