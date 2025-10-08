Türk Telekom Sivas'taki GES'i 5G ile İstanbul'dan açtı

5G’ye en hazır operatör olduklarını ifade eden Türk Telekom CEO’su Ümit Önal da iletişimin her çağında daima yeniliklere öncülük ettiklerini ve Türkiye’yi 5G ve ötesine taşıyan güçlü fiber altyapıları ve yenilikçi teknolojileriyle, Türkiye’nin dijital geleceğine yön vermeye kararlı olduklarını vurguladı. Sivas’ın ardından Malatya ve Ağrı’da kurulacak GES’lerle toplam 530 MWp seviyesinde kurulu güce ulaşacaklarını belirten Önal, bu tesislerin tam kapasiteyle faaliyete geçmesiyle yıllık 350 bin ton karbon salımının azaltılacağını söyledi.