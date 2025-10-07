Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorinde pompa fiyatları düşüyor. Akaryakıt fiyatlarına yarından itibaren geçerli olmak üzere indirim geliyor. İşte il il güncel akaryakıt fiyatları…
Akaryakıt sektörü kaynaklarından alınan bilgilere göre, 8 Ekim Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorin fiyatlarında indirim yapılacak.
Buna göre benzinin litre fiyatında 1 lira 30 kuruş, motorinin litre fiyatında ise 1 lira 38 kuruş indirim bekleniyor.
Son dönemde brent petrol fiyatlarındaki düşüş ve döviz kurundaki dengelenme, pompa fiyatlarına da yansıdı.
Güncel akaryakıt fiyatları (7 Ekim 2025)
İstanbul: Benzin 53,00 TL, Motorin 54,50 TL
Ankara: Benzin 54,15 TL, Motorin 55,51 TL
İzmir: Benzin 54,49 TL, Motorin 55,85 TL
Depoyu fulleyecekler dikkat!
Yarından itibaren geçerli olacak indirimle birlikte fiyatların litre başına benzinde 51,70 TL, motorinde 53,12 TL seviyelerine gerilemesi bekleniyor.
Fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında küçük farklılıklar gösterebilir.
Yetkililer, önümüzdeki günlerde petrol fiyatlarındaki seyre bağlı olarak akaryakıt fiyatlarında yeni değişikliklerin yaşanabileceğine dikkat çekiyor.