Türk Telekom ve Garanti Bankası'na siber saldırı

Dün öğle saatlerinde Garanti Bankası ve Türk Telekom'a yönelik DDOS tekniği ile siber saldırı düzenlendi.

Saldırı sonrası Garanti Bankası'nın internet şubesine uzun süre erişilemedi. Türk Telekom'un hizmetinde aksamalar oldu.

Saldırılar Türk Telekom’un siber güvenlik uzmanları tarafından zamanında müdahale edilerek durduruldu.

ZAMANINDA MÜDAHALE EDİLEREK DURDURULDU

Türk Telekom’dan ‘Siber Saldırı’ ile ilgili açıklama geldi.

Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç’ın yazılı açıklamasında saldırının zamanında müdahale ile durdurulduğu aktarıldı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“27 Ekim 2019 Pazar günü yaşanan ‘Siber Saldırı’ ile ilgili Türk Telekom olarak halkımızı ve paydaşlarımızı bilgilendirme sorumluluğumuz çerçevesinde Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç açıklamada bulunmuştur:

“Dünyada pek çok kurumun hatta devletlerin maruz kalabildiği siber saldırılardan birini biz de ülkemizdeki bazı kuruluşlara yönelik olarak yaşamak durumunda kaldık. Saldırı, Türkiye’nin bilgi, iletişim ve teknoloji şirketi Türk Telekom’un alanında yetkin siber güvenlik uzmanları tarafından zamanında müdahale edilerek durdurulmuştur. Ülkemizin en büyük Siber Güvenlik Merkezine sahip olan şirketimizin aldığı önlemlerle yurt içi ve yurt dışı internet trafiği herhangi bir olumsuzluğa meydan vermeksizin normal seyrinde devam etmektedir.

Diğer operatör ve servis sağlayıcılarını da etkilemiş olan saldırıya karşı bu kuruluşlar da bildiğimiz kadarıyla gereken çalışmaları yürütmektedirler. Benzer durumlar her zaman olabilir. Önemli olan buna karşı hazırlıklı olmaktır. Türk Telekom’un her türden saldırıya karşı savunma sistemi sağlamdır. Vatandaşlarımızın iletişim teknolojilerinden huzur içinde yararlanması birinci önceliğimizdir.”

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Dijital hizmetlerimize yönelik yoğun internet trafiği nedeniyle dijital kanallarımızda erişim sıkıntısı yaşamaktayız. İnternet servis sağlayıcılarımızla beraber sorunu gidermek için çalışıyoruz. Müşterilerimizin yaşadığı mağduriyet için özür dileriz.

— Garanti BBVA (@GarantiBBVA) October 27, 2019

MÜŞTERİLERİNDEN ÖZÜR DİLEDİ

Garanti BBVA'dan yaşanan sıkıntıyla ilgili açıklama geldi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Dijital hizmetlerimize yönelik yoğun internet trafiği nedeniyle dijital kanallarımızda erişim sıkıntısı yaşamaktayız.

İnternet servis sağlayıcılarımızla beraber sorunu gidermek için çalışıyoruz. Müşterilerimizin yaşadığı mağduriyet için özür dileriz."

DDOS SALDIRI NEDİR?

Dağıtılmış hizmet reddi (DDoS) saldırısı, hedeflenen bir sunucunun, hizmetin veya ağın normal trafiğini, Internet trafiğinin seliyle hedefe ya da etrafındaki altyapısına aşırı yüklenerek bozmaya yönelik kötü niyetli bir girişimdir.

DDoS saldırıları, saldırı trafiği kaynakları olarak birden fazla risk altındaki bilgisayar sistemini kullanarak etkinliğe ulaşır.

İstenilen makineler bilgisayarları ve IoT cihazları gibi diğer ağ kaynaklarını içerebilir. Yüksek seviyeli bir DDoS saldırısı, karayolu ile tıkanıklık yapan bir trafik sıkışıklığı gibidir ve düzenli trafiğin istenen varış yerine ulaşmasını engeller.

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