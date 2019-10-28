Ekonomi Türk Telekom ve Garanti Bankasına siber saldırı
İŞ DÜNYASI

Türk Telekom ve Garanti Bankası'na siber saldırı

Bankacılık ve telekomünikasyon alanında Türkiye'nin önde gelen iki şirketine dün öğlen saatlerinde siber saldırı düzenlendi. Saldırılar Türk Telekom bünyesindeki siber güvenlik uzmanları tarafından zamanında müdahale edilerek durdurulurken, mobil ve internet bankacılığı uzun süre çöken Garanti BBVA ise yaşanan durumdan ötürü müşterilerinden özür diledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv: Hacker
Foto/arşiv: Hacker

Dün öğle saatlerinde Garanti Bankası ve Türk Telekom'a yönelik DDOS tekniği ile siber saldırı düzenlendi.

Saldırı sonrası Garanti Bankası'nın internet şubesine uzun süre erişilemedi. Türk Telekom'un hizmetinde aksamalar oldu.

Saldırılar Türk Telekom’un siber güvenlik uzmanları tarafından zamanında müdahale edilerek durduruldu.

  • DDOS saldırılarında sunucularda aşırı bir yoğunluk oluşturularak sistem çalışamaz hale getiriliyor.

ZAMANINDA MÜDAHALE EDİLEREK DURDURULDU

Türk Telekom’dan ‘Siber Saldırı’ ile ilgili açıklama geldi.

Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç’ın yazılı açıklamasında saldırının zamanında müdahale ile durdurulduğu aktarıldı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“27 Ekim 2019 Pazar günü yaşanan ‘Siber Saldırı’ ile ilgili Türk Telekom olarak halkımızı ve paydaşlarımızı bilgilendirme sorumluluğumuz çerçevesinde Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç açıklamada bulunmuştur:

“Dünyada pek çok kurumun hatta devletlerin maruz kalabildiği siber saldırılardan birini biz de ülkemizdeki bazı kuruluşlara yönelik olarak yaşamak durumunda kaldık. Saldırı, Türkiye’nin bilgi, iletişim ve teknoloji şirketi Türk Telekom’un alanında yetkin siber güvenlik uzmanları tarafından zamanında müdahale edilerek durdurulmuştur. Ülkemizin en büyük Siber Güvenlik Merkezine sahip olan şirketimizin aldığı önlemlerle yurt içi ve yurt dışı internet trafiği herhangi bir olumsuzluğa meydan vermeksizin normal seyrinde devam etmektedir.

Diğer operatör ve servis sağlayıcılarını da etkilemiş olan saldırıya karşı bu kuruluşlar da bildiğimiz kadarıyla gereken çalışmaları yürütmektedirler. Benzer durumlar her zaman olabilir. Önemli olan buna karşı hazırlıklı olmaktır. Türk Telekom’un her türden saldırıya karşı savunma sistemi sağlamdır. Vatandaşlarımızın iletişim teknolojilerinden huzur içinde yararlanması birinci önceliğimizdir.”

MÜŞTERİLERİNDEN ÖZÜR DİLEDİ

Garanti BBVA'dan yaşanan sıkıntıyla ilgili açıklama geldi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Dijital hizmetlerimize yönelik yoğun internet trafiği nedeniyle dijital kanallarımızda erişim sıkıntısı yaşamaktayız.

İnternet servis sağlayıcılarımızla beraber sorunu gidermek için çalışıyoruz. Müşterilerimizin yaşadığı mağduriyet için özür dileriz."

DDOS SALDIRI NEDİR?

Dağıtılmış hizmet reddi (DDoS) saldırısı, hedeflenen bir sunucunun, hizmetin veya ağın normal trafiğini, Internet trafiğinin seliyle hedefe ya da etrafındaki altyapısına aşırı yüklenerek bozmaya yönelik kötü niyetli bir girişimdir.

DDoS saldırıları, saldırı trafiği kaynakları olarak birden fazla risk altındaki bilgisayar sistemini kullanarak etkinliğe ulaşır.

İstenilen makineler bilgisayarları ve IoT cihazları gibi diğer ağ kaynaklarını içerebilir. Yüksek seviyeli bir DDoS saldırısı, karayolu ile tıkanıklık yapan bir trafik sıkışıklığı gibidir ve düzenli trafiğin istenen varış yerine ulaşmasını engeller.

Dolar yeni haftaya nasıl başladı?
EKONOMİ
Dolar yeni haftaya nasıl başladı?

Arjantin'de dövize kısıtlama: 200 doları aşmayacak
EKONOMİ
Arjantin'de dövize kısıtlama: 200 doları aşmayacak
Türkiye kritik roller üstlendi

Türkiye kritik roller üstlendi

Bağdadi operasyonuna Ankara farklı noktalarda destek oldu.
PYD, DEAŞlı teröristleri petrol tankerlerinde kaçırmış

PYD, DEAŞ'lı teröristleri petrol tankerlerinde kaçırmış

​DEAŞ sözcüsünün petrol tankerinde öldürülmesi örgüt yöntemini deşifre etti.
Sonun başlangıcındaMİTin izi var

Sonun başlangıcında
MİT'in izi var

En kritik bilgiler Türkiye'nin yakaladığı isimden gitti.
Hayatı bir Ramazan<br>günü değişti

Hayatı bir Ramazan
günü değişti

​Yeşilçam'ın İbrahim Uğurlu'suydu kimsesizlerin 'Ramazan Abi'si oldu.
Kahraman vatandaş

Kahraman vatandaş

Bir an bile düşünmeden hırsızların üstüne atladı.
Balıkta<br>inanılmaz hile

Balıkta
inanılmaz hile

Bazı balıkçılar solungaçları kırmızıya boyuyor.

Ankara'da<br> DEAŞ'a operasyon

Ankara'da
DEAŞ'a operasyon

​Kritik operasyonda yabancı uyruklu 20 şüpheli yakalandı.

Altın üçgen

Altın üçgen

​Üç ülkenin sınırını çizen eşsiz ada.

Su altında <br>asker selamı

Su altında
asker selamı

Şahika Ercümen dünya rekorunu kırdı.
İzmir İstanbul'a <br>göre daha tehlikeli

İzmir İstanbul'a
göre daha tehlikeli

​7 büyüklüğünde deprem oluşturabilecek 17 aktif fay bulunuyor.
129 bin kişi<br>tahliye olacak

129 bin kişi
tahliye olacak

​MHP afla tahliye olacak kişi sayısını açıkladı.
İki şirkete<br>peş peşe saldırı

İki şirkete
peş peşe saldırı

​İnternet sitesi çöktü, hizmetlerde aksama oldu.
Yaralı asker<br>şehit oldu

Yaralı asker
şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı acı haberi paylaştı.
Misyonu<br>bitti fişi çekildi

Misyonu
bitti fişi çekildi

​ABD ordusu, DEAŞ elebaşı Bağdadi'yi öldürdü.
Hakkari'de 4 kişilik ailenin evi yandı
Gündem

Hakkari'de 4 kişilik ailenin evi yandı

Hakkari'de, Azat Garipgazioğlu'na ait 2 katlı evin birinci katı, sabah erken saatlerde çıkan yangında küle döndü. Evde Azat Garipgazioğlu, alevleri görünce hemen ailesini dışarı çıkarıp, itfaiyeyi aradı. Ancak yanan ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Bahçeli: Kılıçdaroğlu Trump’ın Türkiye’deki derin gırtlağı
Gündem

Bahçeli: Kılıçdaroğlu Trump’ın Türkiye’deki derin gırtlağı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Trump’ın mektubunu grup toplantısında okuduğuna işaret ederek, "CHP Genel Başkanının, Barış Pınarı Harekatı’na içi yana yana destek açıklaması ne vatan sevgisiyle, ne de sorumlu ve sağduyulu siyaset anlayışıyla kesinlikle bağdaşmayacaktır. Kılıçdaroğlu, Trump’ın Türkiye’deki derin gırtlağı, emperyalizmin densiz ve defolu tercümanı olduğunu küstah ve köhne ifadelerle ibra etmiştir" dedi.
HDP'li Buldan'dan CHP'ye ittifak sitemi: İstanbul'da aday göstermemiştik, sessizliklerinin cevabını vereceğiz
Gündem

HDP'li Buldan'dan CHP'ye ittifak sitemi: İstanbul'da aday göstermemiştik, sessizliklerinin cevabını vereceğiz

CHP ve İyi Parti'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın gizli ortağı olduğu iddiasıyla gündeme gelen HDP'den, söz konusu ittifağı itiraf eder nitelikte açıklama geldi. HDP Eş Genel Başkanı Buldan, CHP ve diğer ittifak üyelerini sert bir dille eleştirerek "Türkiye’nin demokratikleşmesi için büyük bir ittifak kurmuştuk. İstanbul olmak üzere birçok yerde aday göstermedik. Bugün yaşananlara ses çıkarmayanlar, bizden cevabı mutlaka alacaklardır” dedi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.