Türk Telekom’da yeni CEO Ebubekir Şahin

04:0025/10/2025, Cumartesi
Ebubekir Şahin.
Türk Telekom’da, CEO’luk görevine Ebubekir Şahin getirildi.

İki dönem Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanlığı görevi yürüten Ebubekir Şahin, Türk Telekom’un Türkiye’nin dijital geleceğini inşa etme vizyonuna yönelik çalışmalarına liderlik edecek. Şahin, yeni görevine dün başladı. Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı İsmail İlhan Hatipoğlu yaptığı açıklamada, “Ülkemizin dijital geleceğinin inşasına yönelik yatırımlarımıza ve faaliyetlerimize aralıksız devam ediyoruz. Türk Telekom ailesinin 34 bini aşkın çalışanıyla, 81 ilin her köşesinde çalışıyoruz. Telekomünikasyon sektörünün önemli kilometre taşlarında şirketimiz için önemli çalışmalar gerçekleştiren Ümit Önal’a Yönetim Kurulumuz adına teşekkür ediyor, Yönetim Kurulu Üyesi olarak şirketimize katkıları sürecek Önal’a Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı görevinde başarılar diliyorum. Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom, yeni CEO’muz Ebubekir Şahin yönetiminde, ülkemizin dijital geleceğini inşa etme yolculuğunda bayrak taşıyıcı olmaya devam edecektir” dedi.



