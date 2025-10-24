Bakan Işıkhan: İş Pozitif ile 1,6 milyon kadının işe yerleşmesini sağladık

"Yüzyılın kadın istihdam programı İş Pozitif ile 2024 yılından itibaren 1 milyon 634 bin 56 kadının işe yerleşmesini sağladık. 1 milyon 897 bin 991 kadın danışan ile 2 milyon 396 bin 128 bireysel görüşme gerçekleştirdik. Kadınların iş gücüne, girişim dünyasına, üretime katılmasını her alanda desteklemeye devam edeceğiz"