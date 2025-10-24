Yeni Şafak
Bakan Işıkhan: İş Pozitif ile 1,6 milyon kadının işe yerleşmesini sağladık

17:3724/10/2025, Cuma
DHA
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Yüzyılın kadın istihdam programı İş Pozitif ile 2024 yılından itibaren 1 milyon 634 bin 56 kadının işe yerleşmesini sağladık" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İş Pozitif programına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Işıkhan,
"Yüzyılın kadın istihdam programı İş Pozitif ile 2024 yılından itibaren 1 milyon 634 bin 56 kadının işe yerleşmesini sağladık. 1 milyon 897 bin 991 kadın danışan ile 2 milyon 396 bin 128 bireysel görüşme gerçekleştirdik. Kadınların iş gücüne, girişim dünyasına, üretime katılmasını her alanda desteklemeye devam edeceğiz"
ifadelerini kullandı.


#İŞKUR
#istihdam
#ekonomi
