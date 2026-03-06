Türk Telekom’dan 75,8 milyar liralık yatırım

Türk Telekom'un 2025'te konsolide gelirleri yıllık bazda yüzde 14,5 reel artışla 242,2 milyar liraya yükseldi. Şirketin, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) yüzde 20,2'lik reel artışla 99,4 milyar liraya ulaştı. FAVÖK marjı ise yıllık bazda 200 baz puan iyileşerek yüzde 41 ile son dört yılın en yüksek seviyesine geldi. Son dört yıldır sektörün yatırım lideri olan Türk Telekom, 2025'i 75,8 milyar liralık yatırım performansıyla tamamlayarak bu alandaki güçlü konumunu devam ettirdi. Şirketin net kârı ise yüzde 107,6 reel artışla 23 milyar lira olarak gerçekleşti.

GELİRLERİ YÜZDE 8-9 BANDINDA ARTIRACAK

Türk Telekom, 2026'ya ilişkin hedeflerinde ise operasyonel gelirlerinde yüzde 8-9 bandında büyüme, konsolide FAVÖK marjında yüzde 41-42 aralığında seyreden bir oran ve yatırım harcamalarının satış gelirlerine oranında yüzde 33-34 seviyelerinde bir performans öngörüyor. Yıl boyunca mobil abone sayısını 4,1 milyon artırarak 31,5 milyona ulaştıran Türk Telekom, mobil pazarda ise 3. çeyrek itibarıyla 2. sıraya yükselerek, Mobil Numara Taşıma'da son dört yıldır zirvede yer aldı.

FİBER AĞI 34,2 MİLYON HANEYE ULAŞTI

Şirket yıl sonu itibarıyla fiber altyapı uzunluğunu yarım milyon kilometrenin üzerine çıkararak, dijital omurgasını daha da güçlendirdi. Fiber ağını 34,2 milyon haneye ulaştıran Türk Telekom, kapsama alanını genişleterek yüksek hızlı internet erişimini ülke genelinde yaygınlaştırmayı sürdürdü ve eve/binaya kadar fiber abone bazını yılın tamamında 1,9 milyon artırdı. Fiberdeki güçlü konumunu mobile taşıyan şirket, 5G'de kritik öneme sahip LTE baz istasyonlarının yüzde 61'ini fiberle bağlayarak dünya ortalamasının üzerine taşıdı ve 5G'ye en hazır operatör oldu.

Dönüm noktası niteliğinde bir yılı geride bıraktık

Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, 2025'in hem Türk Telekom hem de sektör açısından dönüm noktası niteliğinde olduğunu belirtti. Şahin, sabit hat imtiyaz sözleşmelerinin 25 yıllığına uzatıldığını vurgulayarak, 5G ihalesinde mobil iş kollarını üstün müşteri deneyiminin bir sonraki evresine taşıyacak değerli frekansları elde ettiklerini anlattı. 2025 yılını başarılı sonuçlarla tamamladıklarını kaydeden Şahin, “Yüzde 11,5'lik faaliyet gelir büyümesi yüzde 10 olan öngörümüzün üzerinde seyrederken, yüzde 41 FAVÖK marjı yıllık 200 baz puan iyileşme gösterdi” dedi.







