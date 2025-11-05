Türk Telekom’dan mobilde rekorlarla dolu tarihi çeyrek

“Geride bıraktığımız dönem hem Türk Telekom hem de ülkemizin dijital geleceğinin inşası açısından yeni bir çağın eşiğini temsil ediyor. Öncelikle sabit hat hizmetlerine ilişkin imtiyaz sözleşmemizi ülkemizin menfaatleri çerçevesinde yeniledik. Bu kapsamda Türkiye’nin dijital omurgasını güçlendiren stratejik çalışmalarımızı sürdüreceğiz ve ekonomiye 20 milyar dolarlık doğrudan katkı sağlayacağız. Ardından 16 Ekim’de gerçekleştirilen 5G ihalesinden abone başına en yüksek bant genişliği sunmamızı sağlayan frekansları alarak istediğimiz sonuçlarla ayrıldık. 5G frekans ihalesinde elde ettiğimiz güçlü pozisyon ise geleceğin teknolojilerine yön verecek bir kapasite artışını beraberinde getirdi. Tüm bunlara ek olarak dijital geleceğe yön verecek önemli gelişmelerin yaşandığı bu dönemi olağanüstü bir çeyrek performansı ile tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. Dijital dönüşüm odaklı stratejimizin somut karşılığını ortaya koyan bu sonuçlar gerçekleştirdiğimiz yatırımların ve ülkemizi yarınlara hazırlama vizyonumuzun en önemli göstergesi. Türk Telekom olarak dijital geleceği inşa etme yolculuğunda bayrak taşıyıcı olmaya devam edeceğiz”