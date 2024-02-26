Türk Telekom’dan sürdürülebilir teknolojiler için GSMA’de önemli adım

Teknoloji endüstrisinin en prestijli organizasyonlarından biri olan GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde bir araya gelen Türk Telekom, ZTE ve Netaş üst yönetimleri arasında iyi niyet anlaşması imzalandı.
Çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlamak için Güneş Enerjisi Sistemleri (GES) ve elektrikli şarj istasyonları yatırımlarıyla önemli adımlar atan Türk Telekom, sürdürülebilir teknolojiler için yeni nesil yeşil şebeke ve uygulamalarının hayata geçirilmesi kapsamında ZTE ve Netaş ile iş birliği yapacağını GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde duyurdu. Türk Telekom, Türkiye’nin önde gelen sistem entegratörü Netaş ve Netaş’ın ana hissedarı, dünyanın önde gelen bilgi ve iletişim teknolojileri çözümleri sağlayıcısı ZTE ile İyi Niyet Sözleşmesi (MoU) imzaladı.
Telekomünikasyon altyapısında yenilikçi uygulamalar
Gerçekleştirilen iş birliği kapsamında; mobil baz istasyonlarının altyapısında güneş enerjisi sistemlerinin kullanılmasına, baz istasyonu üzerindeki trafik oranına göre dinamik olarak yük tahmini ve kaynak optimizasyonu yapan yapay zeka tabanlı akıllı yazılım çözümlerinin uygulanmasına, yeni nesil sıvı soğutma teknolojisi (LIC- Liquid Immersion Cooling) kullanan veri merkezi sunucularının kullanılması ve yeni nesil fiber şebeke çözümlerinde kullanılmayan PON portlarının akıllı algoritmalar ile kontrol edilip kapatılarak enerji tasarrufu sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılacak.