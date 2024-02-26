|
Ekonomi

Türk Telekom’dan sürdürülebilir teknolojiler için GSMA’de önemli adım

Türkiye’nin dijital dönüşümünde öncü rol oynayan Türk Telekom, çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlayan yeni nesil yeşil şebeke teknolojilerinin ve uygulamalarının hayata geçirilmesi için ZTE ve Netaş ile iş birliği yapacağını duyurdu. Teknoloji endüstrisinin en prestijli organizasyonlarından biri olan GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde bir araya gelen Türk Telekom, ZTE ve Netaş üst yönetimleri arasında iyi niyet anlaşması imzalandı.

17:21 - 26/02/2024 Monday
Yeni Şafak
GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde; Türk Telekom, ZTE ve Netaş üst yönetimleri arasında iyi niyet anlaşması imzalandı.
GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde; Türk Telekom, ZTE ve Netaş üst yönetimleri arasında iyi niyet anlaşması imzalandı.

Teknoloji endüstrisinin en prestijli organizasyonlarından biri olan GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde bir araya gelen Türk Telekom, ZTE ve Netaş üst yönetimleri arasında iyi niyet anlaşması imzalandı.


Türk Telekom CEO’su Ümit Önal,
“Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik ederken başta teknoloji olmak üzere tüm alanlarda sürdürülebilir değerler yaratmak öncelikli amaçlarımızın başında geliyor. Teknolojilerimizin güç kaynaklarını sürdürülebilir enerji kaynaklarına dönüştürecek, yapay zeka çözümleriyle kaynak optimizasyonu ve enerji tasarrufu sağlayacak projeler geliştirmeye devam ediyoruz”
diye konuştu.

Çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlamak için Güneş Enerjisi Sistemleri (GES) ve elektrikli şarj istasyonları yatırımlarıyla önemli adımlar atan Türk Telekom, sürdürülebilir teknolojiler için yeni nesil yeşil şebeke ve uygulamalarının hayata geçirilmesi kapsamında ZTE ve Netaş ile iş birliği yapacağını GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde duyurdu. Türk Telekom, Türkiye’nin önde gelen sistem entegratörü Netaş ve Netaş’ın ana hissedarı, dünyanın önde gelen bilgi ve iletişim teknolojileri çözümleri sağlayıcısı ZTE ile İyi Niyet Sözleşmesi (MoU) imzaladı.


Telekomünikasyon altyapısında yenilikçi uygulamalar

Gerçekleştirilen iş birliği kapsamında; mobil baz istasyonlarının altyapısında güneş enerjisi sistemlerinin kullanılmasına, baz istasyonu üzerindeki trafik oranına göre dinamik olarak yük tahmini ve kaynak optimizasyonu yapan yapay zeka tabanlı akıllı yazılım çözümlerinin uygulanmasına, yeni nesil sıvı soğutma teknolojisi (LIC- Liquid Immersion Cooling) kullanan veri merkezi sunucularının kullanılması ve yeni nesil fiber şebeke çözümlerinde kullanılmayan PON portlarının akıllı algoritmalar ile kontrol edilip kapatılarak enerji tasarrufu sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılacak.


GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde gerçekleşen imza töreninde açıklamalarda bulunan Türk Telekom CEO’su Ümit Önal,
“Türkiye'nin lider telekomünikasyon şirketi olarak, dünyanın önde gelen teknoloji şirketleriyle iş birliklerine imza atıyor, ülkemizi yeni nesil teknolojilerle buluşturmak için azimle çalışıyoruz. Türkiye’nin yeşil teknoloji dönüşümünü hızlandırmak üzere güç birliği yaptığımız şirketlerden biri de yerli teknoloji şirketi Netaş ve global ortağı ZTE oldu. Hali hazırda erişim, IPTV ve uç cihaz alanlarında altyapı çözüm ortağımız olan ZTE ve Netaş ile yeni nesil yeşil teknolojilerin ülkemizde hayata geçirilmesine yönelik imzaladığımız İyi Niyet Sözleşmesi’nin hayırlı olmasını dilerim
” ifadelerini kullandı.

Netaş Yönetim Kurulu Başkanı ve ZTE Corporation Avrupa ve Amerika Bölge Başkanı Peng Aiguang ise iş birliği ile ilgili olarak;
“Türk Telekom ile birlikte hem global hem de Türkiye’deki bilgi birikimi ve tecrübemizle önümüzdeki dönemde de yeni nesil teknolojileri ve yerli ürünleri barındıran projeleri hayata geçirmek adına imzaladığımız İyi Niyet Sözleşmesi’nden ötürü çok mutlu olduğumu belirtmek isterim”
açıklamalarında bulundu.

#Türk Telekom
#GSM
#ekonomi
1 hour ago
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Trabzon Ramazan İmsakiyesi 2024 - Trabzon İftar Saati, Sahur vakti