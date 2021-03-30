Ekonomi TCMB Başkan Yardımcılığına Mustafa Duman atandı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı değişti: Mustafa Duman kimdir?

TCMB Başkan Yardımcılığı'na Mustafa Duman atandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya'nın görevine son verildi, yerine Mustafa Duman getirildi. Uzun yıllardır uluslararası finans sektöründe deneyimi olan Mustafa Duman, özellikle Portekiz Ticaret Bankası ve Morgan Stanley'de olmak üzere birçok önemli pozisyonda görev aldı.

Haber Merkezi DHA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı değişti: Mustafa Duman kimdir?
TCMB Başkan Yardımcısı değişti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya'nın görevine son verildi, yerine Mustafa Duman getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Çetinkaya, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ek 35'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci maddesi kapsamında görevden alındı.

Çetinkaya'nın yerine Mustafa Duman atandı.

TCMB Başkan Yardımcısı Mustafa Duman oldu.
DHA
TCMB Başkan Yardımcısı Mustafa Duman oldu.

Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına Mustafa Duman atandı
EKONOMİ
Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına Mustafa Duman atandı

MUSTAFA DUMAN KİMDİR?

1969 yılında doğan Mustafa Duman, ODTÜ İşletme Bölümü mezunu. Devamında City University CASS Business School, Londra’da MBA ve Marmara Üniversitesi Bankacılık Enstitüsü’nde Sermaye Piyasaları yüksek lisansı yaptı.

Morgan Stanley Menkul Değerler’de Ocak 2013’te Genel Müdür Yardımcısı, Şubat 2020’den itibaren vekaleten Genel Müdür, mart 2020’den itibaren Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak atandı.

Ağustos 2020’de asaleten Genel Müdür oldu. Bankacılık kariyerinde Denetim, Hazine, Risk Yönetimi ve CFO pozisyonlarında görev yaptı. Bir banka ve iki aracı kurum kuruluşunda kurucu takımın parçası olarak yer aldı. Kariyeri boyunca muhtelif iş alanlarındaki önemli projelerde süreç ve takımları yönetti.

Evli ve bir çocuk babası olan Duman, 30 Mart 2021 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na atandı.

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