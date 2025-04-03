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Türkiye dijital ekonomide yeni dönem için kolları sıvadı

Türkiye dijital ekonomide yeni dönem için kolları sıvadı

04:003/04/2025, Perşembe
G: 3/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye, dijital ekonomiye entegrasyon konusunda önemli adımlar atmaya devam ediyor. Blokzincir teknolojisi, merkeziyetsiz finans (DeFi) ve gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonu (RWA) gibi yenilikçi alanlarda yerli ve milli çözümler geliştirmek için düğmeye basıldı.

Türkiye, dijital ekonomiye entegrasyon için çalışmalarını yoğunlaştırırken blokzincir, merkeziyetsiz finans (DeFi) ve gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonu (RWA) konularında yerli ve milli alternatifler için de düğmeye bastı. 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi belgesine göre, blokzincir teknolojisinde gelişim, Türkiye’nin stratejik hedefleri arasında yer alıyor. Söz konusu alanda yerli ve milli çözümler geliştirilmesi amaçlanıyor.


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Bakanlığa bağlı kuruluşlar, blokzincir, DeFi, kripto varlık, RWA teknolojilerine entegrasyon ve yerli alternatiflerinin hayata geçirilmesi için gerekli teknik ve hukuki altyapıyı oluşturacak. Yaşanacak gelişmeler, blokzincir teknolojisinin sunduğu güvenlik ve şeffaflık avantajları, Türkiye’nin dijital altyapısının güçlenmesine ve küresel rekabette güçlü bir konuma gelmesine katkı sağlayacak. Bu durum aynı zamanda ülkenin dijital ekonomiye entegrasyonunu hızlandıracak.

Yerel finans teknolojileri (Fintek) girişimlerinin büyümesine katkı sağlanacak ve teknoloji tedarikini destekleyen adımlar atılacak. Ek olarak, blokzincir ve DeFi teknolojilerinin entegrasyonu için altyapı yatırımları gerçekleştirilecek.


#Ekonomi
#dijital
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