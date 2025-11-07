Türkiye ihracatı tekstille öğrendi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Bakanlığının 2026 yılı bütçesini sunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, milletvekillerinin de sorularını cevapladı. 22 yılda 4,5 milyon esnafa toplamda 704 milyar liraya ulaşan sübvansiyon ve finansman desteği sağlandığını ifade eden Bolat, "2023 yılında 441 bin kullanım, 164 milyar lira, 2024'te 232 bin kullanım, 115 milyar lira ve bu yıl da ilk on ayda 211 bin 500 kullanım, 140 milyarı aşan bir rakam esnaflarımızla buluşturulmuştur" dedi. Kredi başvuru süresinin kısaltıldığını bildiren da Bolat, vadenin üç yıldan dört yıla, geri ödemedeki taksit vadesinin de 3 aydan 6 aya çıkarıldığını bildirdi.

ABD’YE VERGİLER DİĞER ÜLKELER SEVİYESİNDE

ABD'ye genel anlamda ve özel anlamda hiçbir gümrük vergisi indirimi yapılmadığını kaydeden Bolat, "Sadece 14 üründe 2018 yılında o zamanki ABD'yle olan restleşmede getirilen bazı ilave ek mali yükümlülükler vardı" bilgisini paylaştı. ABD ile 16,5-17 milyar dolara ulaşan ihracatı koruyabilmek ve daha da artırabilmek adına tekstilde beklenen gümrük vergisi indirimleri olduğunu da ifade eden Bolat, "Bu anlamda bir tedbir aldık ve ABD vergileri diğer ülkelerle aynı seviyeye geldi. Gümrük vergilerinde, ek mali yükümlülük kararı geri alındı" açıklamasını yaptı.

MISIR’A GİDENLERİN YARISI SURİYELİ

2002'ye kadar ülkeye gelen yabancı yatırım sayısının 5 bin 600, yatırım miktarının 14 milyar dolar olduğunu ifade eden Bolat, "22,5 yılın sonunda uluslararası şirket sayısı 87 bine ulaştı, yabancı yatırım değer itibarıyla 284 milyar dolara ulaştı” değerlendirmesinde bulundu. Türkiye'nin tekstilde dünyada 7'nci, Avrupa'da 3'üncü tedarikçi ülke konumuna olduğu kaydeden Bolat, “Geçen yıl 310 yatırımcı Mısır’a şirket açtı. Bunun 155’i Suriyelilerdi. Yatırımlarının toplamı 40 milyon dolardı. Son rakamı söyleyeyim. Türkiye tekstili hiçbir zaman gözden bırakmayız. Biz ihracatı tekstil, giyim ile öğrendik. Desteklerle devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Ağbaba’ya dolar sorusu

Bolat, milletvekillerinin sorularını yanıtladı. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın eleştirilerine de yanıt veren Bakan Bolat, "2023 Mayıs’ından hemen önce odanızda hizmetçi bir arkadaşımızın bulduğu 250 bin doların açıklamasını yapabildiniz mi?” dedi. CHP’li Milletvekili Veli Ağbaba ise "Ben 1974’ten beri esnaflık yapan bir ailenin çocuğuyum. Benim para ile pul ile işim olmaz. Bırakın 250 bin doları 1 doları bir yerde unutmam” ifadelerini kullandı.







