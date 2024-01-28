Türkiye LNG ihraç edecek: BOTAŞ'a yetki veren düzenleme Meclis'e sunuluyor

Enerji sektörüne ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi, haftaya Meclis gündemine alınacak. Yeni Şafak'ın edindiği bilgiye göre, 15 maddeden oluşması beklenen yasa teklifinde, BOTAŞ'a LNG ihracatı yetkisi verilecek. Teklif, sürdürülebilir enerji kaynaklarının tarım arazilerinden uzaklaştırılmasını, su kaynaklarında buharlaşma oranının asgari orana çekilmesini de sağlayacak düzenlemeleri içeriyor. Teklife, maden üretimini de teşvik edecek düzenlemeler eklendi.





KIYIDAŞ ÜLKELERE SATACAĞIZ

Teklif kapsamında, Türkiye'nin Karadeniz'deki 710 milyar metreküplük ve 1 trilyon dolar değerindeki doğal gaz rezervi, tankerlerle LNG olarak ihraç edilebilecek. Böylece Türk gazı daha geniş pazarlara ulaşacak. LNG ihracatında önceliğin Karadeniz'in enerjide dışa bağımlı ülkeleri olan Bulgaristan ve Romanya olacağı bildirildi. Teklifin yasalaşmasından sonraki süreçte atılacak yeni adımlarla yakın kıyıdaş ülkelere de gaz ihracının başlaması öngörülüyor. Türkiye, son dönemdeki keşifleri ile zenginleşen doğal gaz kaynaklarını sadece boru hatlarıyla değil, artık tanker taşımacılığıyla da ihraç edebilecek.





GÖLLERE GES VE RES KURULACAK

Teklifte, yenilenebilir enerji kaynaklarının teknik anlamda genişletilmesini de içeren düzenlemeler yer alacak. Bu kapsamda, güneş enerjisi ile rüzgar enerji sistemlerinin, içme suyu ve sulama barajları hariç, başta tabii göller ve baraj gölleri olmak üzere durağan su kaynaklarının yüzeyinde belli bir oranı geçmemek kaydıyla kurulumu sağlanacak. GES ve RES'lerin doğal su kaynaklarına konumlandırılmasıyla buharlaşma oranı da azami seviyelerde azaltılacak.





ÖNCELIK ÜLKEMIZIN IHTIYACI

Türkiye'nin LNG üretiminde ve taşımacılığında alt yapısını tamamladığına vurgu yapan kaynaklar, "Önceliğimiz kendi ihtiyacımız ama gerekli yasal zemini de hazırlayarak, sürece katkı bulunacağız. Yasa çıktıktan sonra duruma göre ihracata başlarız ama öncelik Türkiye'nin ihtiyacı" değerlendirmesini yaptı. Kaynaklar, BOTAŞ'ın elindeki 5 büyük tankerin LNG ihracatına hazır olduğunu da bildirdi.





MADENCIYE RUHSAT KOLAYLIĞI

Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü'nün sektöre verdiği işletme ve arama ruhsatları arasındaki süre farkı kısalacak. Sürecin hızlanması sağlanarak, madencilik sektörünün önündeki bürokratik yük hafifletilecek. Böylece, maden yatağı keşfedilen sahalarda ocak kurulması için gereken süre kısaltılacak.



