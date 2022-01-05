Ekonomi Türkiye otomotiv sektörünün 2021 ihracatı 29,3 milyar dolara çıktı
OTOMOTİV

Türkiye otomotiv sektörünün 2021 ihracatı 29,3 milyar dolara çıktı

Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörü olan ve ihracatta 2021 yılını da lider olarak kapatarak üst üste 16'ncı şampiyonluğunu ilan eden otomotiv endüstrisi, geçen yıl 29,3 milyar dolar dış satım gerçekleştirdi.

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Haber Merkezi AA
Türkiye otomotiv sektörünün 2021 ihracatı 29,3 milyar dolara çıktı
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Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre, otomotiv sektörünün 2021 yılı ihracatı, 2020'ye göre yüzde 15 artarak 29 milyar 342 milyon 794 bin dolar oldu.

Türkiye ihracatında yine ilk sırada yer alan otomotiv endüstrisi, böylece ihracatta 16 yıldır aralıksız şampiyon sektör oldu.

Sektörün aralık ayı ihracatı da bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 6 artışla yaklaşık 3 milyar doları bulurken bu rakam sektör tarihinin aylık bazda en yüksek ikinci ihracatı oldu.

Otomotiv sektörünün 2021 yılı ihracat ortalaması ise 2,45 milyar dolar oldu, endüstrinin aralık ayında Türkiye ihracatından aldığı pay ise yüzde 13,3 olarak gerçekleşti.

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Ürün grubu bazında "tedarik endüstrisi" ihracatı 2021'de, bir önceki seneye göre yüzde 26 artışla 11 milyar 803 milyon dolar olurken, tüm otomotiv ihracatından ise yüzde 40,2 pay aldı. "Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" ihracatı yüzde 28, diğer ürün grupları altında yer alan "çekiciler" ihracatı ise yüzde 68 arttı. Diğer yandan "binek otomobiller" ihracatı yüzde 0,3 "otobüs minibüs midibüs" ihracatı ise yüzde 17 düşüş gösterdi.

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2021'de en çok otomotiv ihracatı Almanya'ya yapıldı

Ülke bazında Almanya, 2021 yılında ihracatın en büyük pazarı oldu. Almanya'ya geçen yıl ihracat bir önceki seneye göre yüzde 17 artışla 4 milyar 168 milyon dolara yükseldi. Geçen yıl diğer büyük pazarlardan Fransa'ya yüzde 14, Birleşik Krallık'a yüzde 39, İtalya ve İspanya'ya yüzde 15'er, Polonya'ya yüzde 21, ABD'ye yüzde 29, Rusya'ya yüzde 51, Mısır'a yüzde 22 ve Fas'a yüzde 19 ihracat artışı yaşandı.

Ülke grubu bazında ihracattan aldığı yüzde 64,6 payla ilk sırada yer alan AB ülkelerine 2021'de, bir önceki seneye göre yüzde 11 artışla 18 milyar 966 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Geçen yıl Orta Doğu ülkelerine yönelik ihracat yüzde 15 düşerken Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerine yüzde 38, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi'ne yüzde 28, diğer Avrupa ülkelerine yüzde 32 ve Afrika ülkelerine yüzde 21 artış gösterdi.

"Krizlere rağmen yılı yüzde 15 artışla kapattık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, geçen yıl yarı iletken çip kriziyle başlayan, diğer ham madde tedarik problemleriyle süren ve artan maliyetlerle daha da derinleşen sorunların global çapta olduğu gibi Türkiye'nin otomotiv sektörünü de olumsuz etkilediğini ifade etti.

Otomotiv endüstrisinin aralıkta, tarihinin aylık bazdaki en yüksek ikinci ihracatına ulaştığını kaydeden Çelik, "Yaşanan tüm sorunlara rağmen geçen yılı yüzde 15 ihracat artışıyla kapatmayı başardık. Bu başarıda üstün gayret gösteren ve emeği geçen tüm firmalarımızı kutlarım." değerlendirmesinde bulundu.

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