Kararla, "Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2023 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programı"nın açıktan ve naklen atama hükümlerinde değişikliğe gidildi.

Mevcut düzenlemeye göre, 2022 yılında ayrılan personel sayısının en fazla yüzde 75'i kadar personelin açıktan veya naklen atanması için yönetim kurulunun yetkisi bulunuyor.