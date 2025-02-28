Türkiye tecrübesi örnek olacak

Suriye’de Esed rejiminin sona ermesiyle başlayan yeni dönem, enerji kaynaklarının yönetimi açısından kritik bir süreci beraberinde getiriyor. Geçici yönetim, mart ayında yeni hükümeti kurarak ülkenin yeniden inşası için önemli adımlar atmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda, PKK/YPG’nin özellikle Haseke ve Deyrizor’daki petrol sahalarından çekilmesi beklenirken, örgütün kontrolündeki bölgelerden Şam’daki merkezi hükümete petrol akışı başladı. Ancak yeni yönetim, bu sahaların tamamen devlet kontrolüne alınmasını temel hedef olarak belirledi. Suriye’nin enerji kaynaklarına dair planlar, Türkiye ile iş birliği içinde şekillenirken yeni yönetim petrol sahalarının güvenliğinin sağlanması ve yeniden üretime alınması için kapsamlı projeler geliştiriyor.

Suriye’nin petrol ve doğal gaz rezervleri, özellikle Haseke, Deyrizor ve Rakka bölgelerinde yoğunlaşıyor. Ülkede keşfedilmiş petrol rezervlerinin yaklaşık 7 milyar varil seviyesinde olduğu hesaplanıyor. Haseke civarında 12 saha, Kamışlı-Malikiye arasında ise 25 saha bulunurken, Deyrizor’da toplamda 12 sahada önemli miktarda petrol rezervi olduğu tahmin ediliyor. İç savaş öncesinde günlük 400 bin varil seviyesinde olan petrol üretimi, 2015’te 25 bin varile kadar gerilemişti. Ancak yeni sahaların üretime alınmasıyla birlikte, önümüzdeki 5 yıl içinde günlük 1 milyon varil üretim potansiyeline ulaşılabileceği öngörülüyor. Bu hedefe ulaşılması durumunda yıllık 21-22 milyar dolar gelir elde edilebilir. Bu da devleti yeniden inşa edecek kadar büyük bir rakam olarak görülüyor. Üretimin ekonomiye kazandırılması için, mevcut üretim tesislerinin rehabilite edilmesi, yeni yatırımların yapılması ve boru hatlarının döşenmesi gibi adımlar atılacak.