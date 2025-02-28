Türkiye tecrübesi örnek olacak

Suriye’de rejiminin devrilmesiyle kurulan geçici yönetimin önceliklerinden biri de, yüzde 80’i terör örgütlerinin kontrolünde olan enerji kaynaklarının tamamının Şam’a devredilmesi olacak. Yeni dönemde Suriye petrolünün daha hızlı işlenebilmesi için Türkiye’deki rafinerilere taşınması ve yeni petrol boru hattı gibi alternatifler değerlendiriliyor.
Suriye’de Esed rejiminin sona ermesiyle başlayan yeni dönem, enerji kaynaklarının yönetimi açısından kritik bir süreci beraberinde getiriyor. Geçici yönetim, mart ayında yeni hükümeti kurarak ülkenin yeniden inşası için önemli adımlar atmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda, PKK/YPG’nin özellikle Haseke ve Deyrizor’daki petrol sahalarından çekilmesi beklenirken, örgütün kontrolündeki bölgelerden Şam’daki merkezi hükümete petrol akışı başladı. Ancak yeni yönetim, bu sahaların tamamen devlet kontrolüne alınmasını temel hedef olarak belirledi. Suriye’nin enerji kaynaklarına dair planlar, Türkiye ile iş birliği içinde şekillenirken yeni yönetim petrol sahalarının güvenliğinin sağlanması ve yeniden üretime alınması için kapsamlı projeler geliştiriyor.
5 YILDA 1 MİLYON VARİL MÜMKÜN
Suriye’nin petrol ve doğal gaz rezervleri, özellikle Haseke, Deyrizor ve Rakka bölgelerinde yoğunlaşıyor. Ülkede keşfedilmiş petrol rezervlerinin yaklaşık 7 milyar varil seviyesinde olduğu hesaplanıyor. Haseke civarında 12 saha, Kamışlı-Malikiye arasında ise 25 saha bulunurken, Deyrizor’da toplamda 12 sahada önemli miktarda petrol rezervi olduğu tahmin ediliyor. İç savaş öncesinde günlük 400 bin varil seviyesinde olan petrol üretimi, 2015’te 25 bin varile kadar gerilemişti. Ancak yeni sahaların üretime alınmasıyla birlikte, önümüzdeki 5 yıl içinde günlük 1 milyon varil üretim potansiyeline ulaşılabileceği öngörülüyor. Bu hedefe ulaşılması durumunda yıllık 21-22 milyar dolar gelir elde edilebilir. Bu da devleti yeniden inşa edecek kadar büyük bir rakam olarak görülüyor. Üretimin ekonomiye kazandırılması için, mevcut üretim tesislerinin rehabilite edilmesi, yeni yatırımların yapılması ve boru hatlarının döşenmesi gibi adımlar atılacak.
HIZLI ARZ İÇİN YENİ FORMÜLLER
Türkiye süreç içerisinde Suriye’ye bilgi ve tecrübe birikimiyle destek verecek. Petrolün en hızlı şekilde işlenebilmesi için Türkiye’ye deki rafinerilere taşınabileceği belirtiliyor. Suriye’den inşa edilecek bir boru hattı ile Irak-Türkiye petrol boru hattının birleştirilme imkanı bulunuyor. Suriye’nin ITP’ye bağlanması halinde Ceyhan da bir rafineri ve petrokimya tesisine ev sahipliği yapabilecek.
HALEP'E 60 KM’LİK HAT
- Öte yandan ilk planda Suriye’nin enerji ihtiyacını karşılamak için Halep’e çekilecek 50-60 km’lik bir doğal gaz boru hattıyla ilgili çalışmalar sürüyor. Böylece, Avrupa’ya doğal gaz taşınırken aynı zamanda Suriye’nin de doğal gaz ihtiyacının karşılanması hedefleniyor. Uzmanlar, ilerleyen süreçte bu doğal gaz hattının Türkiye’ye de doğal gaz sağlayabileceği ihtimalini göz önünde bulunduruyor.