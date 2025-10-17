Yeni Şafak
Türkiye–İtalya ticaretinde hedef 40 milyar dolar

04:0017/10/2025, Cuma
Stefano Kaslowski
İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği (CCIIST), 140. kuruluş yılı kapsamında İstanbul’da düzenlediği toplantıda Türkiye–İtalya ekonomik ilişkilerinde yeni dönem vizyonunu açıkladı.

CCIIST Yönetim Kurulu Başkanı Stefano Kaslowski, iki ülkenin savunmadan enerjiye, otomotivden gıdaya uzanan çok yönlü bir ortaklık kurduğunu belirterek, “140. yıl, güvene dayalı bir geleceğin inşasıdır. İtalya’nın tasarım gücüyle Türkiye’nin üretim kabiliyeti birleştiğinde, Akdeniz ekonomisi için güçlü bir rekabet avantajı doğuyor” dedi.

CCIIST verilerine göre, Türkiye–İtalya ticaret hacmi 2024’te 33 milyar dolar olurken, 2025’in ilk sekiz ayında 27,6 milyar dolara ulaştı. Yıl sonunda 35 milyar doları aşması beklenen hacmin kısa vadeli hedefi 40 milyar dolar. Türk mühendislik gücüyle İtalya’daki Baykar iş birlikleri, yüksek teknoloji ve Ar-Ge temelli ortaklık modelinin somut örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.



