Konut kredi faizi %1,5’e düşecek

Artaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, şirketin perakende sektöründeki 30. yılı nedeniyle düzenlediği sohbet toplantısında Merkez Bankası'nın faizleri düşürmeye başladığını hatırlatarak, konut piyasasının 2026'da iyi olacağını belirtti. Konut kredilerinde uzun bir süredir sınırlama olduğuna dikkat çeken Çetinsaya, "Sınırlamanın kaldırılması için Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüştük. 'Yılbaşına kadar sabredin, serbest bırakacağız' dedi. Benim tahminin yılbaşı sonrası yıllık konut kredisi faizi yüzde 20-21 bandına iner. Bu da aylık olarak yüzde 1,5-1,6 maliyete denk geliyor” dedi.

Geçtiğimiz yıllarda Türkiye'de 0.63'le konut kredisi kullanıldığını hatırlatan Çetinsaya, yılbaşı sonrası aylık konut kredisinde vadenin de 5 yıl olacağını söyledi. Çetinsaya bu doğrultuda kendilerinin de 3 bin konutu kapsayan 4 yeni projeyi aralıkta satışa çıkaracaklarına dikkat çekti. Çetinsaya, TOKİ'nin İstanbul'da yapacağı 5 bin kiralık konutla ilgili bir soru üzerine de “Keşke 500 bin konut yapıp kiraya verebilseler” ifadesini kullandı.

Kendi yaptığı sitelerdeki kiralara da dikkat çeken Süleyman Çetinsaya "3+1 konuta 80 bin lira verenler var. Hayret ediyorum. Yüzde 25 artış sınırı gelince kiralar uçtu. Ben aslında kiraya karşıyım. İmkanı olan mutlaka ev alsın"şeklinde konuştu. Yabancıya satış konusunda Türkiye'nin başarılı olamadığına da dikkat çeken Çetinsaya “İyi davranmadık, kaçırdık” dedi. Kentsel dönüşüm konusuna da değinen Çetinsaya, “Kentsel dönüşümde devletin artık yapacağı bir şey kalmadı. Birçok düzenleme yaptı. Şimdi de evini dönüştürene 'Yarısı bizden' diyor. Daha ne yapsın” diye konuştu.