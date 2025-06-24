Türkiye’nin dijital omurgasını fiberle örüyoruz

Önal, konuşmasını şöyle sürdürdü: “81 ilin her köşesine ulaşan fiber ağımız 5G ve ötesi teknolojiler için olmazsa olmaz olan güçlü altyapıyı sunuyor. LTE baz istasyonlarımızın yüzde 54’ünü fiberle bağladık. Bu oran dünyada 2030 için hedeflenen oranın üzerinde. 5G alanında uzaktan ameliyat, akıllı tarım, akıllı ulaşım, kültür sanat ve spor gibi geniş bir yelpazede öncü çalışmalara imza atıyoruz. 5G’yi yalnızca bir teknoloji geçişi değil, ülkemizi daha güçlü bir geleceğe taşıyan önemli bir araç olarak değerlendiriyoruz. Tüm yatırımlarımızı ve hazırlıklarımızı da bu strateji doğrultusunda.”