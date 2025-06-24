Türkiye’nin dijital omurgasını fiberle örüyoruz

Türkiye’nin 7 bölgesindeki 7 şehirden gazetecilerin eş zamanlı katıldığı çevrim içi toplantıda, Türk Telekom’un fiber internet erişiminin geldiği noktayı ve bölgesel hız performansını deneyimledik. Fiber altyapı konusunda Avrupa’nın en hızlı büyüyen 5 pazarından biri olduğumuza dikkat çeken Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, ülkemizin dijital omurgasını inşa ettiklerini söyledi.
Türk Telekom, 7 bölgede 7 ili kapsayan bir deneyim çalışmasına imza attı. Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, Ankara’da Türk Telekom Genel Müdürlüğü’nde bulunan Network Yönetim Merkezi’nden (SMC); Adana, Çanakkale, İzmir, Mardin, Nevşehir, Trabzon ve Van’daki gazetecilerle çevrim içi toplantıda bir araya geldi. Farklı bölgelerdeki gazeteciler, Türk Telekom’un fiber altyapı çalışmalarını yerinde inceleme şansını yakaladı.
GECE-GÜNDÜZ SAHADA
Toplantı öncesinde Trabzon şehir merkezi ve ilçelerine fiber optik kablo hizmeti götüren saha ekibiyle bir araya geldik. Gece-gündüz demeden Karadeniz’in her saat başı değişen hava şartlarında görev yapan Türk Telekom çalışanlarının verdiği bilgilerle, son teknoloji cihazları ve fiber kabloları test ettik. Hatta, işin kalbinde fiberi hazırlamanın zorluğunu deneyimledik. Trabzon Aya Sofya Camii bahçesinden bir grup gazeteciyle bağlantı kurduğumuz toplantıda CEO Ümit Önal, fibet altyapı yatırımları hakkında bilgi verdi. Türkiye’nin her köşesini fiber ağlarla ördüklerini belirten Önal, “2025’in ilk çeyreği itibarıyla fiber ağ uzunluğumuz 482 bin km’ye ulaşırken, fiber hane kapsaması 33,2 milyona yükseldi. FTTH Council Europe’un bu konuda yayınladığı son rapora göre Türkiye, fiber altyapı konusunda Avrupa’nın en hızlı büyüyen 5 pazarı arasında yerini aldı. Rapor, FTTH/B (Eve/Binaya kadar fiber) erişiminde yüzde 76,9 kapsama oranıyla Avrupa ortalaması olan yüzde 74,6’nın üzerinde olduğumuzu ortaya koydu” diye konuştu.
9 MİLYONDAN FAZLA HANEYE 1 GBPS ERİŞİM HIZI
Türkiye genelinde ortalama 358 Mbps’i aşan hız verebilecek altyapı kapasitesine sahip olduklarını kaydeden Önal, “9 milyondan fazla haneye 1 Gbps erişim hızı sağlıyoruz. 7 bölgede altyapı gücümüzü canlı bağlantılar test ettik” dedi.
İMTİYAZ YENİLEME SÜRECİNDE SON AŞAMADAYIZ
- Sabit internet imtiyaz yenileme sürecinde son aşamaya gelindiğini hatırlatan Ümit Önal, “Gerekli mercilerle, ilgili bakanlıklarımızla birlikte çalışarak süreci yönetiyoruz. Burada da artık son aşamaya gelinmiş bulunuyor. Bizim altyapımız, Türkiye’nin altyapısıdır. Ülkemizin dijital geleceğini inşa ederken, yalnızca büyük şehirlerin merkezlerine değil, en ücra köşelere kadar ulaşıyoruz. Türk Telekom’un yaptığı her yatırımın Türkiye’ye, geleceğimize yatırım olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz” ifadelerini kullandı.
5G İÇİN YATIRIMLARIMIZ VE HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI
- Önal, konuşmasını şöyle sürdürdü: “81 ilin her köşesine ulaşan fiber ağımız 5G ve ötesi teknolojiler için olmazsa olmaz olan güçlü altyapıyı sunuyor. LTE baz istasyonlarımızın yüzde 54’ünü fiberle bağladık. Bu oran dünyada 2030 için hedeflenen oranın üzerinde. 5G alanında uzaktan ameliyat, akıllı tarım, akıllı ulaşım, kültür sanat ve spor gibi geniş bir yelpazede öncü çalışmalara imza atıyoruz. 5G’yi yalnızca bir teknoloji geçişi değil, ülkemizi daha güçlü bir geleceğe taşıyan önemli bir araç olarak değerlendiriyoruz. Tüm yatırımlarımızı ve hazırlıklarımızı da bu strateji doğrultusunda.”