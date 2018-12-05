Türkiye’nin kongre oteli olmaya adayız

Karaderili şirketler grubu Ceo’su Tevfik Talas yaptıkları yatırımlarla iş dünyasının büyük ihtiyaç duyduğu kongre ve seminer alanlarını da hizmete sokacaklarını belirtti. İstanbul’a 1 saatlik mesafede bu kadar büyük bir termal otelin olmadığı belirten Talas. “Aynı anda 3 bin kişinin katıldığı seminerler başka ülkelere gidiyor. Biz bu yatırımla hem uluslar arası hem de İstanbul’da seminer ve kongre yapmak isteyenlerin mekân sorununu çözüyoruz” diye konuştu.

Tevfik Talas, Karaderili şirketler grubu Ceo’su

Talas, 3500 m2 alan üzerine "Aynı anda 3 bin kişilik kongre ve toplantıların yapılabileceği salonumuzu yapıyoruz.. Bu salon aynı zamanda 4'e bölünüp daha küçük gruplara hitap edebilecek seviyelere gelebiliyor. Bunun haricinde, 8 tane daha toplantı salonumuz var, Her biri 90 m2” dedi. İçerisinde Banket Ofis, Vestiyer ve Basın odası, çeviri odaları olacak Havuz başında 1500 kişilik akşam yemeği verebileceğiz. Bu salonlarla kurumsal firmaları termal su ile buluşturup profesyonel hizmet vereceğiz. Böylelikle Yalova turizminde en büyük sorun olan hafta içi boş kapasite durumu bitecek" dedi.

Yalova İstanbul’un ön bahçesi

22 yıllık otelcilik tecrübeleri ile yola çıktıklarını dile getiren Tevfik Talas Yalova’nın en büyük ihtiyacı olan toplantı ve kongre salon açığını da bu yatırımla kapattıklarını ikinci ve üçüncü etapları olan Resort kısmının %80 seviye de tamamlandığını projenin bitmesi ile Yalova’dan en az 500 kişiye daha istihdam sağlayacaklarını, şu anda çalışan sayısının1100 kişi olduğunu ve tüm satın almaları da Yalova'dan yaparak, bölge ekonomisine katkı sağladıklarını vurguladı.

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Risk aldı, başardı, şimdi rakipsiz!

Yalova’da yatırım yapmaya karar verdiklerinde herkesin burun kıvırdığını söyleyen Talas, "Sonra bizim bu yatırımımızı görenler nasıl oraya yatırım yapmayı düşünemedik diyorlar .Bizim yatırımımızdan sonra Gayrimenkul ve arsa değerleri de 4 yıl içinde yüzde 500 arttı.Diğer illere termal yatırım yapanlar için övünerek şunu söyleyebilirim Termalin başkenti Yalova'nın Termal ilçesidir" diye konuştu.

Antalya’yı kendimize rakip alıyoruz

‘’Yalova’yı en fazla 5 yıl sonra Turizm cenneti olarak gördüğünü bunun için profesyonel turizm yatırımcılarını Yalova’ya beklediklerini ekleyen Tevfik Talas bizim gibi yatırımcılar geldikçe 5 yıldızlı tesisler açıldıkça, kongre salonları v.s bu durumda Yalova kazanacak. Büyük bir destinasyon olacak. Rakiplerimiz geldiğinde Tanıtım için birlik olacağız ciddi tanıtım fonlar yapabiliriz, yurtiçi ve yurtdışı fuarlara birlikte katılır Yalova’yı tanıtırız dedi ve ekledi Yalova için sürekli daha ne yapabiliriz ne katabiliriz diye düşünüyorum. 10 yıl sonra 1 milyon turist ağılayacak duruma gelebiliriz Antalya’yı kendimize rakip alıyoruz’’ dedi.