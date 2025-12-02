Türkiye'nin kredi risk priminde rekor düşüş

Son dönemde ekonomi yönetiminin attığı sıkı para politikası adımları, yabancı yatırımcı ilgisindeki artış ve uluslararası kredi kuruluşlarından gelen olumlu değerlendirmeler risk priminin düşüşünde etkili oldu.

2018’den bu yana en düşük seviye

Türkiye’nin risk göstergesi olarak kabul edilen 5 yıllık kredi risk primi (CDS), finans piyasalarında dikkat çeken bir iyileşmeyle 233 baz puana kadar geriledi.

Böylece Türkiye’nin CDS’i Mayıs 2018’den bu yana en düşük seviyesine inmiş oldu.