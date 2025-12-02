Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Türkiye Ekonomisi
Türkiye'nin kredi risk priminde rekor düşüş

Türkiye'nin kredi risk priminde rekor düşüş

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
10:402/12/2025, Salı
G: 2/12/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv
Arşiv

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 233 baz puana inerek Mayıs 2018'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Son dönemde ekonomi yönetiminin attığı sıkı para politikası adımları, yabancı yatırımcı ilgisindeki artış ve uluslararası kredi kuruluşlarından gelen olumlu değerlendirmeler risk priminin düşüşünde etkili oldu.


2018’den bu yana en düşük seviye


Türkiye’nin risk göstergesi olarak kabul edilen 5 yıllık kredi risk primi (CDS), finans piyasalarında dikkat çeken bir iyileşmeyle 233 baz puana kadar geriledi.


Böylece Türkiye’nin CDS’i Mayıs 2018’den bu yana en düşük seviyesine inmiş oldu.



#Türkiye
#ekonomi
#risk primi
#kredi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Gaziantep’te hangi ilçede ne kadar TOKİ konutları yapılacak?