EkonomiTürkiyeye 75 milyon dolarlık yeni fabrika
İŞ DÜNYASI

250 kişiye iş bulma- Borusan Mannesmann’dan dev yatırım

Türkiye'ye 75 milyon dolarlık yeni fabrika

Borusan Mannesmann Genel Müdürü Zafer Atabey, "Türkiye operasyonlarımıza 75 milyon dolar yatırım yaparak otomotiv borularında büyümeye odaklanıyoruz." dedi.

Haber MerkeziAA
Yatırım sonucunda otomotiv boruları üretiminde yüzde 55 oranında kapasite artışı olacak, 250 kişilik yeni istihdam yaratılacak.
Yatırım sonucunda otomotiv boruları üretiminde yüzde 55 oranında kapasite artışı olacak, 250 kişilik yeni istihdam yaratılacak.

Atabey, Borusan Mannesmann'ın, 60’ıncı kuruluş yıl dönümünde Türkiye'de yeni fabrika yatırımı yapmasına ilişkin düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, 6 tane üretim tesisleri bulunduğunu, şimdi 7'nci üretim tesisini kurmakta olduklarını söyledi.

Atabey, "1,2 milyon ton toplam global üretim kapasitemiz var. 35 ülkeye satışımız var. Türkiye dahil 2017 yılında Borusan Mannesmann olarak toplam satışlarımız 850 bin tonu buldu. Son 5 yılda 350 milyon dolar yatırımımız var." şeklinde konuştu.

110 MİLYON DOLARLIK DEV TESİS

Atabey, katma değerli ürünler alanında büyüme stratejilerinin ilk ayağının 2011'de yaptıkları enerji hat boruları yatırımı olduğunu, 110 milyon dolarlık bu yatırımla Gemlik'te dünyanın alanında en teknolojik tesisini kurduklarını, enerji hat boruları pazarında özellikle ABD pazarından aldıkları işlerle büyümelerine devam ettiklerini anlattı.

Stratejilerinin ikinci adımını ise 2013 yılında Houston-Teksas'ta kaya gazı ve petrolü sektörüne yönelik sondaj borusu üreten 150 milyon dolarlık bir tesis kurarak attıklarını belirten Atabey, "Şimdi de 3'üncü ve çok önemli bir adım olarak, Türkiye operasyonlarımıza 75 milyon dolar yatırım yaparak otomotiv borularında büyümeye odaklanıyoruz." dedi.

250 KİŞİYE İŞ

Yatırım sonucunda otomotiv boruları üretiminde yüzde 55 oranında kapasite artışı olacak, 250 kişilik yeni istihdam yaratılacak. Ayrıca, söz konusu yatırımla Türkiye’de sadece Borusan Mannesmann’da olan, farklı bir teknolojiyle üretilen enerji, madencilik ve makine ekipman üretimi gibi sektörlerde kullanılan endüstriyel boruların kapasitesinde de artış sağlanacak.

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