Türkiye'yi sigortaladı

Togg'dan THY'ye, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden enerji filosuna kadar Türkiye'nin birçok mega projesini ve önemli markalarını güvence altına alan Türkiye Sigorta, geçtiğimiz yılı yüzde 136 büyüme ve 60 milyar lira prim üretimi ile kapattı. 2024 yılında kasko, sağlık, yangın, iş yeri ve ticari poliçelerde öncü olmak istediklerini belirten Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, “Kârlılığı önemsiyoruz. Şirketimizin güçlü bilanço ve kârlılık yolcuğunu 2024 yılında sürdürerek, pazar payında dengeli büyüyeceğiz” dedi.





PRİM ÜRETİMİNDE ÜRÜN BAZLI GELİŞİM

Çakmak, gelecekte de birçok önemli marka ve projenin en büyük destekçisi olmayı ve mega projelere sigorta hizmeti sunmayı hedeflediklerini dile getirdi. Geçtiğimiz yıl ürün bazındaki büyümelere de dikkat çeken Çakmak, şöyle konuştu: “Hemen her branşta yüzde 100’ün hatta kimilerinde yüzde 200’ün üzerinde artışlar görüyoruz. Kaza sigortalarında yüzde 36, yangın ve doğal afet ile tarım sigortalarında ise yüzde 20’nin üzerindeki pazar paylarımızla birinci konumdayız. Prim üretiminde çeyrek bazlı karşılaştırmalara baktığımızda ise; özellikle yılın 3’üncü ve 4’üncü çeyreğindeki yüksek artışlar, mutlaka dikkatinizi çekecektir. 3’üncü çeyrekte yüzde 194 ve 4’üncü çeyrekte yüzde 130’luk bir büyüme gösterdik.”





SÜRDÜRÜLEBİLİR KÂRLILIK HEDEFİMİZ

Sürdürülebilir kârlılığı önemsediklerinin altını çizen Taha Çakmak; tüm bu büyümelerin, yükselen rakamlar ve pazar paylarının şirketin borsa performansına da önemli bir katkısı olduğunu belirtti.





PİYASA DEĞERİNİ 1,8 MİLYAR $’A ÇIKARDI

Çakmak, “Piyasa değerimiz, bir yılda 774 milyon dolardan 1,8 milyar dolara yükseldi ve sigortacılık sektörünün en değerli halka açık şirketi unvanını korumayı sürdürdük. Ayrıca güçlü bilanço yapıları ve sermaye yeterlilikleriyle, her iki şirketimizle otoritenin izin verdiği sürelerde temettü dağıtımı yapan şirketlerden olduk” dedi. 2024’ü şirketleri için ‘verimlilik yılı’ olarak gördüklerine işaret eden Çakmak, “2024 yılında da liderliğimizi pekiştireceğiz. Ayrıca, kasko ve sağlık gibi bireysel ürün gruplarında öncü olarak etkinliğimizi daha da geliştirip; yangın, iş yeri ve ticari poliçelerde sektörün yön belirleyicisi olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.





DEPREM BÖLGESINDE 1,7 MILYON POLIÇE KESTIK

Geçtiğimiz yıl 6 Şubat’ta yaşanan ve 11 ili derinden etkileyen deprem felaketinin ardından, sahada olduklarının altını çizen Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, “Deprem sonrasında bölge insanımıza muallak hasarlar dahil 6.5 milyar lira hasar ödemesi gerçekleştireceğiz. Hayat sigortası tarafında ise 378.3 milyon TL ödeme yaptık” dedi. Afet bölgesinde depremden bugüne kadar 1 milyon 742 adet poliçe kestikleri bilgisini veren Çakmak, “Bu toplam poliçe üretimimizin yüzde 13’ünü oluşturuyor. Halihazırda Türkiye Sigorta Dayanışma Obası’ndaki 90 Kırgız çadırında, 350 depremzedemizi ağırlamayı sürdürüyoruz” diye konuştu.





ALPER GEZERAVCI'YA HAYAT SIGORTASI

Türkiye Sigorta, ulusal çapta büyük önem arz eden birçok projenin sigorta sağlayıcısı konumunda bulunuyor. Yerli otomobil Togg, milli bayrak taşıyıcısı Türk Hava Yolları (THY), Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Aselsan ve Türkiye’nin enerji filosundaki gemilere sigorta hizmeti sağlanıyor. Aynı zamanda Turkcell, Türk Telekom ve Albayrak Grubu’nun çatısı altındaki Erzurum Şeker Fabrikası da Türkiye sigorta güvencesi altında bulunuyor. Türkiye Sigorta; son olarak Türkiye’nin ilk astronotu olan ve 18 Ocak’ta Uluslararası Uzay İstasyonu’na giden Alper Gezeravcı için de geçtiğimiz yılın nisan ayında 1 yılık hayat sigortası poliçesi düzenledi.



