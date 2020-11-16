Turquality vizyonu genişletti

Yurt dışı yatırımlarında ABD ve İngiltere’deki adımlarının faydasını gördüklerini belirten Başar, “Şu anda tam 85 ülkeye ihracat yapıyoruz. 2020 yılında en çok ihracatı; ABD, İngiltere ve Irak’a yaptık. Bu ülkelere olan ürün satışımız toplam ihracatımızın yüzde 45’ine tekabül ediyor. Genel tabloya baktığımızda ise ihracat gelirlerimiz kurumumuzun 2019’daki konsolide cirosunda yaklaşık yüzde 58’lik paya sahip” ifadesini kullandı.

Biri İstanbul, ikisi Akhisar’da olan 3 fabrikada toplam 70 bin metrekare kapalı alanda üretim yapan Kervan Gıda, geleneksel satış kanalında 2020 Haziran itibariyle 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 27 büyüdü. Sektörde 25 yıllık tecrübe ile yurt içi ve yurt dışı yatırımlarına devam ettiklerini belirten Kervan Gıda Genel Müdürü Burhan Başar, “İstanbul ve Akhisar’daki üç fabrikamız, İstanbul’da bulunan iki dağıtıcı firmamız, yurtdışında dört farklı ülkedeki satış şirketlerimizde toplamda yaklaşık 2 bin 100 kişiye istihdam sağlıyoruz” dedi.

Burhan Başar

MARKALAŞMA ADINA ÖNEMLİ ADIM

“Dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı olan TURQUALITY® bizim için önemli bir kırılım oldu” diyen Başar, “2010 yılında başvurularımızı yaparak akabinde programa dahil olduk. Devletimizin desteği ile yurt dışı yatırımlarımızda güvenli adımlar atmaya başladık. Bu itici güçle Bebeto’yu bir dünya markası nasıl yaparız diye düşündük. İlk hamlemizi yumuşak şekerin en çok tüketildiği pazarlardan Amerika’ya açılarak yaptık. Sonrasında yaptığımız tüm yurt dışı ve yurt için yatırım hamlelerimizde programın faydalarını defalarca hissettik” ifadesini kullandı.

ÖNCELİK HALKA ARZDA

Halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurduklarına dile getiren Başar, süreci şöyle özetledi: “Çalışmalarımız kurum şirket paylarının 2020 yılında Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem görmesi yönünde ilerliyor. Talep toplama tarihimiz önümüzdeki günlerde netleşecek. Kurumumuzun halka arzı yüzde 25 sermaye artırımı, yüzde 8 ortak satışı yolu ile gerçekleşecek olup, halka arz sonrası şirketin halka açıklık oranı yüzde 26,4 seviyesinde olacak. İlk olarak Avrupa’da yeni bir yatırım yapmayı hedefliyoruz.”