Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Turquality vizyonu genişletti
İŞ DÜNYASI

Turquality vizyonu genişletti

Turquality vizyonu genişletti

Kervan Gıda için dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı olan Turquality, dönüm noktası oldu. Program sayesinde yurt içi ve dışındaki yatırımlara odaklandıklarını belirten Genel Müdür Burhan Başar, halka arzda da sona gelindiğini söyledi.

Orhan Orhun Ünal Yeni Şafak
Yurt dışı yatırımlarında ABD ve İngiltere’deki adımlarının faydasını gördüklerini belirten Başar, “Şu anda tam 85 ülkeye ihracat yapıyoruz. 2020 yılında en çok ihracatı; ABD, İngiltere ve Irak’a yaptık. Bu ülkelere olan ürün satışımız toplam ihracatımızın yüzde 45’ine tekabül ediyor. Genel tabloya baktığımızda ise ihracat gelirlerimiz kurumumuzun 2019’daki konsolide cirosunda yaklaşık yüzde 58’lik paya sahip” ifadesini kullandı.
Yurt dışı yatırımlarında ABD ve İngiltere’deki adımlarının faydasını gördüklerini belirten Başar, “Şu anda tam 85 ülkeye ihracat yapıyoruz. 2020 yılında en çok ihracatı; ABD, İngiltere ve Irak’a yaptık. Bu ülkelere olan ürün satışımız toplam ihracatımızın yüzde 45’ine tekabül ediyor. Genel tabloya baktığımızda ise ihracat gelirlerimiz kurumumuzun 2019’daki konsolide cirosunda yaklaşık yüzde 58’lik paya sahip” ifadesini kullandı.

Biri İstanbul, ikisi Akhisar’da olan 3 fabrikada toplam 70 bin metrekare kapalı alanda üretim yapan Kervan Gıda, geleneksel satış kanalında 2020 Haziran itibariyle 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 27 büyüdü. Sektörde 25 yıllık tecrübe ile yurt içi ve yurt dışı yatırımlarına devam ettiklerini belirten Kervan Gıda Genel Müdürü Burhan Başar, “İstanbul ve Akhisar’daki üç fabrikamız, İstanbul’da bulunan iki dağıtıcı firmamız, yurtdışında dört farklı ülkedeki satış şirketlerimizde toplamda yaklaşık 2 bin 100 kişiye istihdam sağlıyoruz” dedi.

Burhan Başar

MARKALAŞMA ADINA ÖNEMLİ ADIM

  • “Dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı olan TURQUALITY® bizim için önemli bir kırılım oldu” diyen Başar, “2010 yılında başvurularımızı yaparak akabinde programa dahil olduk. Devletimizin desteği ile yurt dışı yatırımlarımızda güvenli adımlar atmaya başladık. Bu itici güçle Bebeto’yu bir dünya markası nasıl yaparız diye düşündük. İlk hamlemizi yumuşak şekerin en çok tüketildiği pazarlardan Amerika’ya açılarak yaptık. Sonrasında yaptığımız tüm yurt dışı ve yurt için yatırım hamlelerimizde programın faydalarını defalarca hissettik” ifadesini kullandı.

ÖNCELİK HALKA ARZDA

Halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurduklarına dile getiren Başar, süreci şöyle özetledi: “Çalışmalarımız kurum şirket paylarının 2020 yılında Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem görmesi yönünde ilerliyor. Talep toplama tarihimiz önümüzdeki günlerde netleşecek. Kurumumuzun halka arzı yüzde 25 sermaye artırımı, yüzde 8 ortak satışı yolu ile gerçekleşecek olup, halka arz sonrası şirketin halka açıklık oranı yüzde 26,4 seviyesinde olacak. İlk olarak Avrupa’da yeni bir yatırım yapmayı hedefliyoruz.”

Abone Ol Google News
TAP işlemeye başladı

TAP işlemeye başladı

​Yılda 10 milyar metreküp gaz taşıyacak.
Mazgalları izleyen köpek merak konusu oldu

Mazgalları izleyen köpek
merak konusu oldu

​İtfaiye özel kameralarla inceledi.
Geri döndük

Geri döndük

​A Millilerimiz Rusya'yı 3-2 mağlup etti.
KKTC'de tarihi an

KKTC'de tarihi an

Maraş ziyareti ardından hastane hizmete açıldı.
Can kaybımız artıyor

Can kaybımız artıyor

​Sağlık Bakanlığı son 24 saatin tablosunu açıkladı.
Yenilgiyi kabul etti

Yenilgiyi kabul etti

​İlk kez "Biden kazandı" dedi.

Normale dönüş için tarih verdi

Normale dönüş için tarih verdi

​Dünyayı umutlandıran Prof. Dr. Şahin'den çarpıcı açıklamalar.

Detaylar ortaya çıktı

Detaylar ortaya çıktı

PKK'nın Türkiye'deki bir numaralı ismi böyle etkisiz hale getirildi.
Konuşmaya <br>hakkınız yok

Konuşmaya
hakkınız yok

Aliyev, batının iki yüzlü tavrını BBC muhabirine tane tane anlattı.
Tahammülümüz kalmadı

Tahammülümüz kalmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'nin 37. kuruluş yıl dönümü töreninde konuştu.
İstanbul Park'tan <br>şampiyon çıktı

İstanbul Park'tan
şampiyon çıktı

​​Formula 1 Türkiye GP'si nefes kesti.
Az kaldı, 14 gün sonra hazır

Az kaldı, 14 gün sonra hazır

İzmir'de yapılan konteyner kentin son görüntüleri paylaşıldı.
Aynı anda <br>iki mevsim

Aynı anda
iki mevsim

Zirvede kar, sahilde deniz keyfi.
Fahrettin Koca uyardı

Fahrettin Koca uyardı

​"Yarısı kesik maskeden farkı yok."
Envanter için hazır

Envanter için hazır

Yerli 'el bombası kutusu' TSK'ya teslim ediliyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.