Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi Twitterda takipçilerini kandıran 5 kişiye 26 milyon TL ceza
İŞ DÜNYASI

Twitter'da takipçilerini kandıran 5 kişiye 2.6 milyon TL ceza

Sermaye Piyasası Kurulu, Twitter'dan takipçilerine tavsiye verip tersi işlem yapan ve fiyat hakkında yanıltıcı izlenim uyandıran 5 kişiye toplamda 2.6 milyon TL ceza kesti. Kurul ayrıca Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 24 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasını da kararlaştırdı.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Halkbank'ın 15 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun haftalık bültenine göre, kurul, Alkim Alkali Kimya Sanayi'nin 125 milyon 275 bin lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu, Garanti Bankası'nın 750 milyon avro, Halkbank'ın 15 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu, QNB Finans Varlık Kiralamanın 1 milyar lira tutarındaki yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası başvurusunu onayladı.

5 KİŞİYE 2,6 MİLYON TL CEZA

Kurul, A Artıbir Gayrimenkul Değerleme'ye 76 bin 616 lira, Ak Yatırım Menkul Değerlere 76 bin 616 lira, Petkim Petrokimya Holding pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda 1 kişiye 1 milyon 175 bin 29 lira, Ral Yatırım Holding pay piyasasında 5 Eylül 2019- 19 Eylül 2019 döneminde gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda 4 kişiye toplam 1 milyon 427 bin 612,42 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

24 SİTE İÇİN ADIM ATILDI

SPK, Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 24 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasını kararlaştırdı.

Petrol fiyatları toparlanmaya çalışıyor
EKONOMİ
Petrol fiyatları toparlanmaya çalışıyor

Koronavirüsten etkilenen kiracı için üç seçenek!
EKONOMİ
Koronavirüsten etkilenen kiracı için üç seçenek!
Abone Ol Google News
100 yıl sonra çok daha güçlüyüz

100 yıl sonra çok daha güçlüyüz

​23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ülke genelinde coşkuyla kutlandı.
Türkiye tek yürek

Türkiye tek yürek

​Yurdun her yerinde aynı anda.
Giriş-çıkışlar durduruldu

Giriş-çıkışlar durduruldu

​Adalar Kaymakamlığı, yeni karar aldı.
Aynı anda

Aynı anda

Türkiye 100. yılda İstiklal Marşını okudu.
Düşüş devam ediyor

Düşüş devam ediyor

​Bakan Koca, son 24 saatin verilerini açıkladı.
Şehirde hasta kalmadı!

Şehirde hasta kalmadı!

Yeni Şafak, Tunceli'nin büyük başarısını inceledi...

Avrupa polisi acımıyor

Avrupa polisi acımıyor

Sokağa çıkma yasağını delenlere tekmeli coplu müdahale.

'Talimat' <br>sorulacak

'Talimat'
sorulacak

​Altun'un evini çeken CHP'li başkan hakkındaki soruşturma büyüyor.

Bir ay sonra...

Bir ay sonra...

Sağlıkçı anne-babanın evlatlarıyla 1 ay sonra ağlatan kavuşma anı.
Ukrayna liderinin hayali THY

Ukrayna liderinin hayali THY

"O seviyede modern bir hava yolu şirketi kurmak istiyorum..."
'Veda günü gibiydi...'

'Veda günü gibiydi...'

Kovid-19 olan Prof. Akkoyunlu'nun ağlatan günlüğü...
İlk gün<br>yasağı delenler

İlk gün
yasağı delenler

​Kimi ambulansa otostop çekti, kimi uyuyakaldı.
Hızla düşüşe geçti

Hızla düşüşe geçti

​30 büyükşehir dışındaki tek ilden sevindiren haber.
Karar verildi

Karar verildi

​UEFA liglerin ağustosa kadar bitmesini istedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.