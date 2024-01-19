Üç yılda 2 milyon ilave istihdam

Bu kapsamda, yıllık ortalama 650 bin istihdam sağlanacak. Teşvikin öngörülen maliyetinin ise 2024 yılı için 24,6 milyar lira, 2025 yılı için ise 32,7 milyar lira ve 2026 yılı için de 37,6 milyar lira olacağı öngörüldü. Bu kapsamda, 3 yıl içinde, 1 milyon 950 bin ilave istihdam sağlanacak. İlave istihdamın kamu maliyesine etkisi 94,9 milyar lira olacak.
İŞVERENE 56,55 MİLYAR LİRA
Asgari ücret desteği tutarının 700 liraya yükseltilmesiyle 2016 yılından bu yana toplam destek tutarı yaklaşık 85,4 milyar lira olacak. Bu kapsamda 2024 yılında günlük 23,33 lira aylık 700 lira olarak işverene asgari ücret desteği sağlanacak. Bu desteğin 2024 yılı maliyeti ise yaklaşık 56,55 milyar lira olacak. Ayrıca salgın döneminde başlatılan kısa çalışma ödeneğinde de 600 gün olan prim şartı 450 güne indirildi.