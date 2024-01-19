|
Ekonomi

Üç yılda 2 milyon ilave istihdam

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçen istihdam yasa teklifiyle 2024, 2025 ve 2026 yıllarında ilave istihdam teşvikinin süresinin 2026 sonuna kadar uzatılması için Cumhurbaşkanına yetki verilecek.

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:00 - 19/01/2024 Cuma
Güncelleme: 06:24 - 19/01/2024 Cuma
Yeni Şafak
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Bu kapsamda, yıllık ortalama 650 bin istihdam sağlanacak. Teşvikin öngörülen maliyetinin ise 2024 yılı için 24,6 milyar lira, 2025 yılı için ise 32,7 milyar lira ve 2026 yılı için de 37,6 milyar lira olacağı öngörüldü. Bu kapsamda, 3 yıl içinde, 1 milyon 950 bin ilave istihdam sağlanacak. İlave istihdamın kamu maliyesine etkisi 94,9 milyar lira olacak.


İŞVERENE 56,55 MİLYAR LİRA

Asgari ücret desteği tutarının 700 liraya yükseltilmesiyle 2016 yılından bu yana toplam destek tutarı yaklaşık 85,4 milyar lira olacak. Bu kapsamda 2024 yılında günlük 23,33 lira aylık 700 lira olarak işverene asgari ücret desteği sağlanacak. Bu desteğin 2024 yılı maliyeti ise yaklaşık 56,55 milyar lira olacak. Ayrıca salgın döneminde başlatılan kısa çalışma ödeneğinde de 600 gün olan prim şartı 450 güne indirildi.


#Ekonomi
#işçi
#istihdam
10 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Torba yasa maddeleri 1'den 80'e maddeler sıralandı! 3600 ek gösterge, Bağkur prim indirimi, taşerona kadro...