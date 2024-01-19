Üç yılda 2 milyon ilave istihdam

Bu kapsamda, yıllık ortalama 650 bin istihdam sağlanacak. Teşvikin öngörülen maliyetinin ise 2024 yılı için 24,6 milyar lira, 2025 yılı için ise 32,7 milyar lira ve 2026 yılı için de 37,6 milyar lira olacağı öngörüldü. Bu kapsamda, 3 yıl içinde, 1 milyon 950 bin ilave istihdam sağlanacak. İlave istihdamın kamu maliyesine etkisi 94,9 milyar lira olacak.