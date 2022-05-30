Üç yılda üç milyar avro ihracat yapacak: Trendyol yerli üreticiyi global pazarlara taşıyor

Globalde atağa kalkan Trendyol, yurt dışı yapılanmasına Berlin’den başladı. Şirket, yerli ürünleri yurt dışına açarken Anadolu’nun farklı yerlerindeki KOBİ’leri de küresel pazarlara ulaştıracak. Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, Berlin’deki ofis açılışında “Bu sene sonunda Almanya pazarında 400 milyon avro gelir hedefliyoruz, önümüzdeki 3 yılda bu rakamı 3 milyar avroya çıkaracağız. 2023 için toplam global satış hacmi hedefimiz 1 milyar dolar. Teknoloji, lojistik ve pazarlama odağında önümüzdeki 3 yıl içinde 500 milyon dolar yatırım yapacağız” dedi.

SIRA AMSTERDAM VE LONDRA’DA

Çetin, 2021’de 90 milyon avro olan Almanya satışlarını bir yıl içinde 4’e katladıklarının altını çizdi. Almanya pazarının e-ticarette çok rekabetçi olduğunu kaydeden Çetin, “Bunların içinde dördüncü oyuncu olmayı başardık, yıl başına kadar üçüncülük hedefliyoruz. 2022 senesinde buradaki ihracatımızı 1 milyar avroya çıkarmak istiyoruz. Yakın zamanda Lüksemburg ve Amsterdam’da açılışlarımız olacak, sonraki hedefimiz de Londra” ifadesini kullandı.

REKLAM

50’ye yakın Türk markasıyla Almanya pazarına girdiklerini belirten Çetin sözlerini şöyle sürdürdü:

HAKKARİ’DEN BERLİN’E TESBİH GİDECEK

“Hakkari’deki üreticinin tesbihini Berlin’de müşteriyle buluşturacağız. Müşterilerimizin yüzde 70’i Alman. Hatta ülkenin önemli futbol kulüpleri sponsor olmamızı istedi. Büyümemiz Türkiye’nin üretim gücünden geliyor” diye konuştu.

Cironun 3'te 1'i e-ihracattan gelecek

Çağlayan Çetin şirketin hedefleri hakkında açıklamalar yaptı. Çetin şunları söyledi:

“5 yıl içinde ciromuzun 3’te birinin e-ihracattan gelmesini hedefliyoruz. Avrupa’nın ortasında çok büyük bir depo yatırımımız var. Hedefimiz Türkiye’den getirdiğimiz ürünleri daha çabuk dağıtmak. Bugün Almanya’da 1 milyon kişi Trendyol aplikasyonunu indirdi. ikinci yılda 1 milyona gelmek bizi çok memnun etti. Bu markaları bizim için üreten Türkiye’de 300’den fazla üreticimiz var. Bizim onlara yaptığımız ihracat kapılarını açmak.” Çetin 2021 yılında 150 milyon dolar hacminde doğrudan e-ihracat gerçekleştirdiklerini ve toplamda 6 milyon sipariş aldıklarını hatırlatarak, "E-ihracatın yüzde 66'sını Avrupa ülkelerine yaparken, yüzde 23'ünü Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Güney Afrika ülkelerine gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.