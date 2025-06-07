Ücretsiz girişli halk plajı sayısı yükselecek

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Erson, halk plajlarından geçen yıl 3 milyondan fazla vatandaşın yararlandığı aktardı. Ersoy, "Halk plajlarımız, 2025 Mayıs sonu itibarıyla 180 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı. Engelli dostu altyapılar, çevreye duyarlı düzenlemeler, yüksek hijyen ve konfor standartlarıyla halk plajlarımız, yalnızca erişilebilir değil, aynı zamanda örnek bir kamu hizmeti modeli olmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı. Ersoy, paylaşımında, halk plajlarından görüntülerin yer aldığı videoya da yer verdi.

Konuya ilişkin bakanlıktan yapılan açıklamada ise Ersoy, halen 17 plajın hizmette olduğunu aktararak, "Vatandaşlarımızın denize konforlu erişimini sağlamak ve turizmde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla hayata geçirdiğimiz Halk Plajları Projemiz, her yıl artan bir ilgiyle karşılanıyor. Bu ilgiyi karşılayacak şekilde yeni yatırımlarımızı sürdürüyoruz" değerlendirmesini yaptı.