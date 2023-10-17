Uçuş yazılımı alanında Çin’le stratejik iş birliği

Keyvan Havacılık ile Çin'deki Ana Hat Sivil Uçak Projesi'nin sorumlusu COMAC Shanghai Aircraft Customer Service Co. Ltd (SACSC) arasında uçak operatörlerine daha iyi müşteri hizmetleri, ürün ve dijital çözümler sunmayı amaçlayan anlaşma, dün İstanbul’da imzalandı.

REKABETİ ARTIRACAK

Keyvan Havacılık, yeni bir uluslararası iş birliğini hayata geçirdi. Türkiye’de ilk ve tek, dünyada ise 4’üncü onaylı havacılık ve navigasyon veri tabanı hizmeti sunan şirketin yaptığı bu anlaşmayla, Türk-Çin havacılık ve uzay endüstrilerinde yeni projelerin önü açılırken, Türk havacılık endüstrisinin uluslararası alanda rekabet gücünü artırması bekleniyor. İmza töreninde konuşan Keyvan Havacılık CEO'su Mehmet Keyvan, “Geniş kapsamlı havacılık ve seyrüsefer veri tabanı hizmetimizle COMAC'a desteğimizi sunmaya her zaman hazırız. İlk etapta, bir yıllık bir anlaşma imzaladık. Görüşmeler sürüyor” dedi.

ASYA PAZARINA GİRMEYİ PLANLIYORUZ

Çin'in 5 binden fazla uçak sayısına sahip olduğunu söyleyen Keyvan, şunları kaydetti: "Sadece Çin değil, aynı zamanda COMAC ile birlikte Asya pazarına girmeyi planlıyoruz. Bu, danışmanlık ve yazılım hizmeti olarak değerlendiriliyor. Her zaman Çin'in Türkiye'ye ihracatı oldu. Şimdi Türkiye'den Çin'e bir ihracat gerçekleşiyor ve havacılık sektöründe üst seviyede yazılım ve danışmanlık sektöründe döviz kazandırıcı bir ihracat yapıyoruz." COMAC CEO'su Li Ling ise, "Keyvan'ın dijital çözümler alanındaki teknolojisini takdir ediyoruz” şeklinde konuştu.

İyi bir ittifak olacak

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Wei Xiaodong da, “COMAC ile Keyvan arasındaki iş birliği güçlü bir ittifak olacaktır. Bu iş birliği, Çin ve Türkiye arasında yüksek teknoloji ve dijital ekonomi alanında yenilik sağlayarak, Çin ve Türkiye arasında hizmet ticareti alanında önemli katkılar yapacaktır" diye konuştu.







