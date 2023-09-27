Uludağ yeni Davos olacak

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Kirazlıyayla Sanatoryum Binası’nın Cumhuriyet tarihinin en önemli eserleri arasında yer aldığını söyledi. Projede mimari ve kültürel mirasa büyük bir hassasiyet gösterdiklerini ifade eden Başkan Burkay, doğal dokuya zarar vermeden ve yeni bir yapı eklemeden restorasyon sürecini tamamladıklarını aktardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Uludağ’ı Davos yapalım” vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen projenin Uludağ’ın marka değerini güçlendirecek çok önemli bir eser olduğunu belirten Başkan Burkay, “Bursa Business School, Bursa’nın en önemli değerlerinden olan Uludağ’ın s12 ayı boyunca nitelikli turist ağırlayan bir cazibe merkezi olmasını sağlayacak” bilgisini verdi.

Tarihi Sanatoryum binasının kullanıldığı dönemdeki özensiz müdahaleler ve kullanılmadığı dönemdeki tahribatlarla ciddi ölçüde zarar gören ve yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bir yapı olduğunu belirten Başkan Burkay, “BTSO’da göreve geldiğimiz 2013 yılında 16 makro proje hedefi ile yola çıkmıştık. Bugün 60’tan fazla projeye ulaştık. Bu projelerimizden biri de iş dünyamız için eğitim merkezi olarak hizmet verecek ve dünyada INSEAD, Wilton Park, Harvard Business School gibi örnekleri olan bir yapıyı kentimize kazandırmaktı. Toplam 256 bin metrekarelik bir alanda, Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı renovasyon projelerinden birini gerçekleştirerek bu eşsiz yapıyı ülkemizin hizmetine kazandırdık” şeklinde konuştu.