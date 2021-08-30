Ekonomi Ünlü otomotiv devinden otomatik şanzıman kararı İki modelde artık manuel üretmeyecek
OTOMOTİV

Ünlü otomotiv devinden 'otomatik şanzıman' kararı: İki modelde artık 'manuel' üretmeyecek

Alman otomobil üreticisi Volkswagen (VW), otomobillerinde manuel şanzıman kullanmamaya başlandığını duyurdu. VW, Passat ve Tiguan modellerinde artık sadece otomatik şanzımanın yer alacağını açıkladı.

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Ünlü otomotiv devinden otomatik şanzıman kararı: İki modelde artık manuel üretmeyecek
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Auto, Motor und Sport tarafından yayımlanan habere göre Alman otomobil üreticisi Volkswagen, yeni Tiguan’da manuel vites seçeneğinin tamamen biteceğini duyurdu.

Manuel şanzımanların geliştirilmesini durdurarak maliyetlerden tasarruf etmek isteyen Volkswagen, 2023’ten itibaren piyasaya sürülecek olan kompakt SUV modeli 3. nesil Tiguan ile birlikte manuel şanzıman üretimine son verecek.

Diğer Volkswagen modelleri ise manuel şanzımana model değişikliğinin bir parçası olarak kademeli olarak veda edecek.

  • 2030 yılından itibaren Çin, ABD ve Avrupa’nın büyük pazarlarında manuel şanzımanlı bir Volkswagen modeli olmayacağı tahmin ediliyor.

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