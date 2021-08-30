Ünlü otomotiv devinden 'otomatik şanzıman' kararı: İki modelde artık 'manuel' üretmeyecek

Auto, Motor und Sport tarafından yayımlanan habere göre Alman otomobil üreticisi Volkswagen, yeni Tiguan’da manuel vites seçeneğinin tamamen biteceğini duyurdu.

Manuel şanzımanların geliştirilmesini durdurarak maliyetlerden tasarruf etmek isteyen Volkswagen, 2023’ten itibaren piyasaya sürülecek olan kompakt SUV modeli 3. nesil Tiguan ile birlikte manuel şanzıman üretimine son verecek.

Diğer Volkswagen modelleri ise manuel şanzımana model değişikliğinin bir parçası olarak kademeli olarak veda edecek.

2030 yılından itibaren Çin, ABD ve Avrupa’nın büyük pazarlarında manuel şanzımanlı bir Volkswagen modeli olmayacağı tahmin ediliyor.

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