Üreticinin gözü kur makasında

İş dünyasının, fiyat istikrarına yönelik politikanın tam destekçisi olduğunu belirten İTO Başkanı Şekib Avdagiç, en önemli hedefin enflasyonu makul bir noktaya getirmek olduğunu söyledi. Avdagiç, bu süreçte kur makasına gereğinden fazla yüklenilmemesi gerektiğini vurgularken, kur makasının üretici açısından önemine dikkat çekti.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, faizin, kredi kullanım şartlarının, kredi pastası büyüklüğünün, döviz- TL kredisi maliyetlerinin, bunlarla ilgili regülasyonların hepsinin birbiriyle uyumlu ve koordineli olmasında yarar gördüklerini söyledi. Enflasyonla mücadele uyumun önemine değinen Avdagiç, "Yeni süreçte ekonomide atılacak adımların senkron çalışması önemli. Ancak bunların hepsini belli bir denge içinde götürüp, enflasyonu kalıcı bir şekilde aşağı doğru çekmeyi başaracağımıza inanıyoruz" değerlendirmesini yaptı.
İŞ DÜNYASI YAKINDAN İZLİYOR
Tüm dünyanın önde gelen teknoloji fuarları arasında gösterilen, Dünya GSM Birliği'nin (GSMA) her yıl İspanya'nın Barselona şehrinde düzenlediği Mobil Dünya Kongresi (Mobile World Congress-MWC) gerçekleştirildi. Fuarda Türkiye'nin milli katılımını 2014'ten bu yana olduğu gibi bu yıl da İstanbul Ticaret Odası (İTO) organize etti. Kongrede, 21'i milli katılım kapsamında 12'si bireysel katılım olmak üzere Türkiye'den 33 firma yer aldı. İTO Başkanı Avdagiç, etkinlikte Yeni Şafak'a yaptığı değerlendirmede, iş dünyasının sorunlarına yönelBUik hassas yaklaşımları için ekonomi yönetimine ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) teşekkür etti.
ÜRETİM KABİLİYETİMİZ ZARAR GÖRMESİN
Enflasyonun düşürülmesiyle ilgili yaklaşık 20 aydır devam eden bir politika bulunduğunu anımsatan Avdagiç, bu politikanın büyümeyi makul bir seviyede tutarken, enflasyonu üç senelik bir dönem içinde tek haneye düşürmeyi hedeflediğini ve bunun iş dünyasının büyük bir kesimi açısından da kabul edilen bir makro bakış açısı olduğuna işaret etti. Avdagiç, iş dünyasının enflasyonu düşürmeye yönelik politikanın tam destekçisi olduğunu ve olmaya da devam ettiğini aktararak, "Bizlerin öne çıkartmaya çalıştığımız bir konu da enflasyonu düşürme sürecinin sonunda Türkiye'nin üretim ve ihracat kabiliyetinin, istihdam hacminin zarar görmemesidir" şeklinde konuştu. Avdagiç, enflasyonla mücadele kur makasına yönelik politikaların üretim, istihdam ve ihracat açısından kritik noktada olduğunu söyledi.
İHRACAT İÇİN KUR ÖNEMLİ
- Şekib Avdagiç, kur politikasını yakından izlediklerini söyledi. Avdagiç, süreci şöyle yorumladı: "Enflasyonla mücadelede kur makasına gereğinden fazla yüklenmek, Türkiye'yi ithalatçı bir ülke haline getirebilir. Bizim geleneksel üretim kalemlerimiz olan tekstil, hazır giyim, konfeksiyon, saraciye, triko, çorap, deri gibi sektörlerde değil, otomotivde, beyaz eşyada ve kimyada Türk ihracatçısı zorlanıyor. Turizmde artan işçilik, gastronomi yeme-içme ve genel maliyetlerden dolayı daha pahalı bir ülke haline geldik. Dolayısıyla Türkiye'den bazı turistlerin artan fiyatlara bağlı olarak alternatif rotalara yönelmesi ile karşı karşıya kalabiliriz."
43 MİLYAR DOLARLIK GIDA İSRAFINA DİKKAT
- Geçtiğimiz haftalarda İTO öncülüğünde başlatılan israf kampanyasına da değinen Şekib Avdagiç şöyle konuştu: "Türkiye'de şu anda 1 trilyon 570 milyar liralık, yaklaşık 43 milyar dolarlık bir israf var. Dünyada bu işi en iyi yöneten ülkelerde bile bu tarladan tabağa kayıp yüzde 5-6 mertebelerinde oluyor. Kayıp bizde iki haneli. İTO olarak bir duyarlılık oluşturmaya çalışıyoruz. Türkiye 43 milyar dolarlık kaybın en az yarısını tasarruf etmeli. İsrafın en azından yarısını ortadan kaldıracak tedbirleri alması lazım. Bu sadece devletin alacağı bir tedbir değil. Bizim vatandaş olarak çöplerde gördüğümüz ekmeğin sorumlusu devlet değil. Sorumlusu haneler yani biziz. Herkesin tüketeceği kadar ürün satın alması lazım ve onu tüketiyor olması lazım."