Üreticinin gözü kur makasında

Geçtiğimiz haftalarda İTO öncülüğünde başlatılan israf kampanyasına da değinen Şekib Avdagiç şöyle konuştu: "Türkiye'de şu anda 1 trilyon 570 milyar liralık, yaklaşık 43 milyar dolarlık bir israf var. Dünyada bu işi en iyi yöneten ülkelerde bile bu tarladan tabağa kayıp yüzde 5-6 mertebelerinde oluyor. Kayıp bizde iki haneli. İTO olarak bir duyarlılık oluşturmaya çalışıyoruz. Türkiye 43 milyar dolarlık kaybın en az yarısını tasarruf etmeli. İsrafın en azından yarısını ortadan kaldıracak tedbirleri alması lazım. Bu sadece devletin alacağı bir tedbir değil. Bizim vatandaş olarak çöplerde gördüğümüz ekmeğin sorumlusu devlet değil. Sorumlusu haneler yani biziz. Herkesin tüketeceği kadar ürün satın alması lazım ve onu tüketiyor olması lazım."