Ekonomi Üreticiye dört dörtlük koruma
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Üreticiye dört dörtlük koruma

Çay ve hububatta verdiği taban fiyatlarla üreticilerin yüzünü güldüren hükümet, ekilen alanları artırmak ve üreticiyi korumak için yeni adımlar atacak. Buna göre; Tarım Kanunu uyarınca fark ödemesi yapılması, gelir koruma sigortası uygulanması, desteklerin sadeleştirilmesi, ekim öncesinde destek ile hasat sonrasında fark ödemesi ile çiftçi korunacak.

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Yasemin Asan Yeni Şafak
Üreticiye dört dörtlük koruma
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Hükümet pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte stratejik sektör haline gelen tarımda yeni adımlar atmak için kolları sıvadı. Çay ve hububatta verilen taban fiyatla üreticilerin yüzünü güldüren hükümet, alınacak yeni tedbirlerle bir taraftan tarımda ekilen alanların artmasını sağlayacak, diğer taraftan da üreticiyi daha fazla koruyacak. AK Parti’nin hafta sonu düzenlenen Kızılcahamam kampında Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Türkiye Yüzyılında Tarım ve Orman Vizyonu" konulu bir sunum gerçekleştirdi.

STRATEJİK ÜRÜNLERDE ARZ GÜVENLİĞİ

  • Vizyon sunumuna göre, stratejik ürünlerde arz güvenliği hedefi anlatıldı. Arz güvenliği; üretim planlaması, stratejik ürünlerde alternatifli kota sistemi, tarımda dijital dönüşüm, mobil uygulama ve üretim sürecinde bürokrasinin azaltılmasıyla sağlanacak. Çiftçin de farklı yöntemlerle korunacak. Bu çerçevede sunumda; fark ödemesi, gelir koruma sigortası, sadeleştirilmiş destekler, ekim öncesi 'destek', hasat sonrasında 'fark ödemesi' yapılarak ekolojik zenginliğin ekonomik zenginliğe dönüştürülmesi üzerinde duruldu.

ARAZİ MÜLKİYETİ İLE KULLANIM HAKKI AYRILACAK

Yeni yol haritası ile tüketiciler korunurken, üreticiler de güçlendirilecek. Yol haritasında sözleşmeli tarım düzenlemesi, tedarik kaynaklarının çeşitlendirilmesi, kent tarımı, pilot köyler projesi, üretici birliklerinde kurumsal yönetim ilkeleri, Çay Kanunu, tarım sayımı yapılması, marjinal tarım alanlarının kendi ihtiyaçların yanı sıra dış ticarete uygun ürünler için kullanılması, arazinin mülkiyet hakkı ile kullanım hakkının ayrılması, beyan esaslı üretime geçilmesi, haksız ticari uygulamaların önlenmesi için Ticaret Bakanlığı ile iş birliği yapılması, arz güvenliği fonu oluşturulması sunumda öne çıkan diğer başlıklar.

HAYVANCILIKTA SÖZLEŞMELİ ÜRETİM

Ayrıca hayvancılıkta sözleşmeli üretim, kalite ve verimlilik esaslı et ve süt üretimi, hayvan sağlığı ve etkin sürü yönetimi, çayır-meraların ıslahı ve verimli kullanılması planlanıyor.

Su Kanunu ile birlikte de su yönetimi ve idari yapının geliştirileceği, tarımsal üretimin suya göre planlanacağı, modern sulama tekniklerinin yaygınlaştırılacağı ve su kullanımında verimliliğin artırılacağı belirtildi.

Ahmet Güldal
Ahmet Güldal

TMO’nun depoları prim desteği ile dolacak

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, ton başına olmak üzere ekmeklik buğday için 6 bin 50 lira, makarnalık buğdayda 6 bin 500 lira ve arpada 5 bin 500 liralık alım fiyatı açıklandığını söyledi. Güldal, "TMO'ya ürün satanlara buğdayda 1000 lira, arpada 500 lira ton başına ilave alım primi verilecek. Bu primler sonbahardaki ekim döneminde üreticilerimizin hesaplarına yatırılmış olacak" dedi. Çiftçi Kayıt Sistemi'ndeki (ÇKS) üreticilere yönelik farklı bir uygulama daha yaptıkları bilgisini veren Güldal, şöyle konuştu: "ÇKS'ye kayıtlı olmak kaydıyla üreticilerimiz, sistemdeki verimin iki katına kadar ürünlerini TMO'ya teslim edebilecek. Yani ÇKS'de 30 ton buğday veya arpa üretimi görülen üreticimiz 60 tona kadar ürününün primini TMO'dan alabilecek. Dolayısıyla bu iki uygulama da üreticilerimizin TMO'yu tercih etmeleri için önemli bir gerekçe, önemli bir teşvik."

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