Üretim kasımızı güçlendirelim

Türkiye’nin üretim ve ihracatında öncü rol oynayan OSB’lerde çarklar dönmeye devam ediyor. Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü ile sektörün sorun ve taleplerinden Türkiye’ye artan talebe ve tüm dünyanın meselesi haline gelen çalışacak eleman sorununa kadar birçok konuyu konuştuk.





TÜRKİYE İÇİN FIRSAT DÖNEMİ

“Şu anda dünyada bir fırsat dönemindeyiz. Büyük bütün tedarik zincirleri yönlerini Türkiye’ye dönmüş durumda” tespitini yapan Kütükcü, Türkiye’nin dünyadaki büyük tedarik zincirlerinin tamamının merceğine girdiğini vurguladı. Kütükcü, bu üretim kabiliyetinin önümüzdeki dönem için bir fırsat, penceresi olduğuna dikkat çekerek, “Üretim kabiliyetimizi güçlü kasımızı daha çok kuvvetlendirmeye çalışmalı ve bunu ticari avantaja dönüştürmeliyiz. Yatırım ortamını iyileştirmeye dönük alınacak tedbirlerin tamamında eğer devletin mottosunu öne çıkarır, Cumhurbaşkanımızın motto olarak ilan ettiği ana fikri merkeze koyarsak bu fırsatı kaçırmayız” dedi.





İTALYA’DAN ÇİN’E KADAR EN GÜÇLÜ SANAYİ ÜLKESİYİZ

Kütükcü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni mottoyu yatırım, üretim, ihracat ve istihdam olarak açıkladığını hatırlatarak, bunun herkese yeni bir hedef olduğunu söyledi. Kütükcü, yeni yüzyılın mottosunu gerçekleştirmenin yolunun sanayi bölgelerini geliştirmekten geçtiğini anlattı. “Sanayi bölgelerini geliştiremez, buranın yatırım amaçlarını artıramaz, yatırım ortamını iyileştirmezseniz bu hedefin gerçekleştirilmesi mümkün değil” diyen Kütükcü, “Şu anda bizim bu paradigma değişikliğini tüm kamuda ve devlet kurum-larında içselleştir-memiz ve tercihlerimizi buna göre şekillen-dirmemiz lazım. İtalya’dan Çin’e kadar bu bölgedeki en güçlü sanayi üretim ülkesiyiz. Cumhurbaşkanı’mız da böyle bir motto ortaya koydu. Bizler de bunu bir anayasa gibi kabul edip, önümüzdeki dönemin politikalarını buna göre oluşturup, ülke olarak topyekün sahip çıkabilirsek, yeni Türkiye Yüzyılı’nı beraber inşa ederiz” bilgisini verdi.





AVRUPA’DA BİRÇOK SEKTÖR BİZE GELDİ

Sanayicinin önündeki finans erişim ve mevzuat engelinin kaldırılmasını isteyen Kütükcü, “OSB’lerin çoğunda mevcut firmalar büyümek istediği için OSB’ler yeni yatırım alanları açmak istiyorlar. Ayrıca yeni yatırım taleplerine cevap vermeye çalışıyorlar. Ayrıca Avrupa’nın daha yüksek teknolojiye, daha katma değerli üretime döndüğü bir süreçte onların çıkmak istediği sektörler de yönünü bize dönüyor. Döküm, metal, kaynak imalat ve makine sektörü ve büyük oranda tekstil bize döndü” değerlendirmesinde bulundu.



