Üretimin yarısı süs için

Dünyadaki merkez bankalarının altın rezervinin 3 trilyon dolar olduğunu belirten Tarhanacı, “Merkez bankaları her yıl üretilen altının yüzde 10’unu talep ediyor. Bunların bir kısmını piyasalardan bir kısmını madenlerinden alıyor. Merkez bankaları da istekli davranıyor. Ancak gelişmekte ülkelerin kendi altın rafinerisi veya bunları işleyebilecek rafineri kapasitesi yok. Merkez bankalarının tercih ettiği rafineri olmak istiyoruz” bilgisini verdi.