Üretimin yarısı süs için

Aleks Metal Rafineri Yönetim Kurulu Başkanı Sarp Tarhanacı, yıl sonuna kadar 5 milyon dolar yatırım planını açıkladı. Tarhanacı, “Yıl sonuna kadar günlük 200 kiloluk üretim gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. 60 tonluk
üretim planlıyoruz” dedi. İstanbul'daki basın toplantısında, dünyadaki altın üretiminin yarısının ziynet eşyası için kullanıldığı vurgulandı.
Merkez bankaları ile stratejik partnerlik
Dünyadaki merkez bankalarının altın rezervinin 3 trilyon dolar olduğunu belirten Tarhanacı, “Merkez bankaları her yıl üretilen altının yüzde 10’unu talep ediyor. Bunların bir kısmını piyasalardan bir kısmını madenlerinden alıyor. Merkez bankaları da istekli davranıyor. Ancak gelişmekte ülkelerin kendi altın rafinerisi veya bunları işleyebilecek rafineri kapasitesi yok. Merkez bankalarının tercih ettiği rafineri olmak istiyoruz” bilgisini verdi.