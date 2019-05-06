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Ekonomi Üzerinde 10 yazan 100 liralık banknot görenleri şaşırttı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Üzerinde 10 yazan 100 liralık banknot görenleri şaşırttı

Üzerinde 10 yazan 100 liralık banknot görenleri şaşırttı

Müşterisiyle yaptığı alışveriş sonrasında eline aldığı parayı inceleyen Mutlu Karakaya ilginç bir an yaşadı. Elindeki 100 lirada bir sıfırın eksik yazıldığını fark eden Karakaya, bu parayı koleksiyonuna ekledi.

Haber Merkezi IHA
Dükkanda alışveriş yapan bir müşteri, Mutlu Karakaya’ya 100 liralık banknot verdi.
Dükkanda alışveriş yapan bir müşteri, Mutlu Karakaya’ya 100 liralık banknot verdi.

Pendik’de esnaflık yapan Mutlu Karakaya’nın başından geçtiğimiz günlerde ilginç bir olay geçti. Dükkanda alışveriş yapan bir müşteri, Karakaya’ya 100 liralık banknot verdi. Eline aldığı banknotta 100 lira yerine 10 lira yazdığını fark eden Karakaya şaşkınlığa uğrayarak paranın sahte olduğunu sandı. Paranın sahte mi gerçek mi olduğunu anlamak için test yapan Karakaya elindeki paranın gerçek olduğunu anladı. Çevredeki birkaç esnaf tanıdığına parayı gösteren Karakaya ile arkadaşları, yaptıkları testler sonucunda paranın gerçek olduğuna kanaat getirdi. Para koleksiyonu yaptığını belirten Karakaya, üzerinde 10 yazan 100 liralık bu banknotu para koleksiyonuna ekledi.

İHA
Mutlu Karakaya üzerinde 10 yazan 100 liralık banknotu koleksiyonuna ekledi.

Mutlu Karakaya olayla ilgili olarak, “Sabah alışverişi esnasında müşterimden bu parayı aldım. Aldığım zaman hemen dikkatimi çekti, bir sıfırının olmadığını fark ettim. Paranın orijinal olup olmadığını kontrol ettim, orijinal olduğunu gördüm. Büyük ihtimalle bu Merkez Bankası basım hatasıdır dedim. Ben de para koleksiyonu olan bir esnafım, dikkatimi çekti sakladım. Belki koleksiyonerlerin dikkatini çeker diye düşündüm. Para gelince hemen dikkatimi çekti. Sahteliğinden çok şüphelendim. Burada 3 5 esnaf arkadaşımıza da gösterdim. Fakat orijinal olduğunu onlar da teyit etti. Baya araştırdık, ışınlı cihazlara da tuttuk. Ben parayı sakladım koleksiyonumun içerisine koyarım dedim” şeklinde konuştu.

Kilosu 6 bin lira: Siparişlere yetişemiyorlar
FOTOĞRAF 14
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Bursa’da arı kovanlarından gram gram sağılan ve bir çok hastalığın tedavisinde kullanılan arı sütünün sağımına başlandı. Sütün kilosunun 6 bin liradan satıldığı belirtilirken, üretici Mehmet Durgut, siparişlere yetişmeye çalışıyor.
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Her yıl Nisan ayında başlayıp Eylül ayına kadar hasadı devam eden arı sütü kovanlardan çıkartılmaya başlandı. İlaç ve kozmetik sektöründe kullanılan ve özellikle çocuğu olmayan çiftlerin tercih ettiği çocukların bağışıklığı güçlendirmesi için talep gören arı sütü; kovanlardan büyük zahmetle çıkartılıyor.
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Arıcılar arı sütünü elde etmek için kovanlarını 3 gruba ayırıyor. Bir grup kovanlarda lavra üretimi yapılırken, diğer kısımda ise yumurta transferi yapılıyor ve üçüncü gruptan ise sağım işlemi gerçekleşiyor.
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120 kovan arısı olan bir arıcı bunun 36 kovanından her gün arı sütü sağımı yapabiliyor. 36 kovan arıdan ise günde 400 gram arı sütü hasat ediliyor. Hasat edilen bu sütün kilosu ise 6 bin liradan satışa sunuluyor.
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Oldukça çok alıcısı olan bu süt sade veya bal polen ile karıştırılarak satılıyor. Bursa’da 6 kişilik ailesiyle birlikte 120 kovan arasından arı sütü sağımına başlayan Mehmet Durgut, Her kovanda 9 çıta bulunuyor. Bu çıtalardan günde sadece bir tanesi alıp sağım yapıyoruz. İlk önce siyah peklere ana arının yumurta yapmasını sağlıyoruz. Sonra bu yumurtaları alıp genç arıların bulunduğu kovanlara koyuyoruz. Genç arılar bu petekleri arı sütüyle dolduruyor. Bu petekleri 72 saatin sonunda sağım yapıyoruz dedi.
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Durgut, 120 kovandan günlük 36 peteğini sağım yapıyoruz. Bu kovanlardan da yaklaşık 400 gram arı sütü elde ediyoruz. Bu arı sütünün kilosunu ise 6 bin liradan satıyoruz. Sağım Nisan ayında başlayıp Eylül ayına kadar devam ediyor. Özellikle aileler çocuklarının gelişimi için alıyorlar. Çocuk sahibi olmak isteyenler ve hasta olanlarda alıyor. Bu arı sütünü eksi 18 derecede 24 ay saklanabiliyor. Buzdolabında ise eski 4 derecede 40 gün bozulmadan duruyor. Günlük bu arı sütünün tüketimi normal insanlarda yarım gram hastalarda ise 1 olarak tüketiyorlar açıklamasında bulundu.
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Kilosu 6 bin lira: Siparişlere yetişemiyorlar
Bursa'da arı kovanlarından gram gram sağılan ve bir çok hastalığın tedavisinde kullanılan arı sütünün sağımına başlandı. Sütün kilosunun 6 bin liradan satıldığı belirtilirken, üretici Mehmet Durgut, siparişlere yetişmeye çalışıyor.

Sosyal medyada tanışıp iş ortağı oldular, siparişleri yetiştiremiyorlar
FOTOĞRAF 9
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Rizeli Şefaat Topaloğlu ile Adanalı Mine Damaksız, 7 yıl önce sosyal medya üzerinden tanışarak arkadaş oldu. Topaloğlu ve Damaksız telefonla, ardından ailece karşılıklı buluşarak görüşmeyi sürdürdü. İkili, ilerlettiği arkadaşlıklarını iş ortaklığına dönüştürmeye karar verdi.
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4,5 yıl önce Adana'dan Rize'ye gelen Mine Damaksız ortağı ile evde mantı ve içli köfte yapıp satmaya başladı. Artan siparişlere evde yetişemeyen ikili Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) kurslarına katıldı, aldıkları hibe destekleri ile 1,5 yıl önce iş yeri açtı.
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Kısa sürede işi ilerleten ve 6 kişinin çalıştığı iş yeri açan ikili, gelen siparişlere yetişemiyor.
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'EVDE BAŞLAYAN TİCARETİ İŞLETMEYE ÇEVİRDİK: Evde başladıkları ticareti açtıkları iş yerinde sürdürdüklerini ifade eden Şefaat Topaloğlu, daha büyük bir yerde lokantacılık sektörüne geçmek istediklerini söyledi.
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Topaloğlu, Sosyal medya üzerinden tanışıp dost olduğumuz Mine hanımla güzel bir ortaklığa girdik. Onun yemek konusundaki yeteneklerini görünce işe koyulduk...
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3 yıl kadar evde mantı ve içli köfte yaptık. İyi bir pazar oluşturduk ve zamanla siparişlere yetişemez hale geldik. 1,5 yıl önce de bu işletmeyi kurduk. Biz çalışırız diye düşünüyorduk ama burada da ünümüz hızla yayılınca siparişler arttı ve şimdi 6 kişi çalışıyoruz. Hedefimiz lokantacılık sektörüne geçmek” dedi.
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'HAYATIM DEĞİŞTİ': Şefaat Topaloğlu ile tanışınca hayatının değiştiğini anlatan Mine Damaksız da, Önce Rize’ye taşındım. Sonra beni desteklemesi sayesinde yemek konusundaki yeteneklerimi ortaya çıkardım. İlk sipariş aldık yemekleri evde hazırladık...
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Şefaat Hanım satış konusunda yardımcı oldu. Sonra siparişler giderek arttı. 3 yıl evde sürdürdüğümüz üretimi 1,5 yıl önce açtığımız işletmeye taşıdık ve şimdi bu işletmede bize küçük gelmeye başladı. 2 kişiyle çıktığımız yolda şu an 6 kişiyiz ve siparişlere yetişemiyoruz” diye konuştu.
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Adana yöresi lezzetlerini Rize’ye taşıdıklarını söyleyen Mine Damaksız, Mantı, içli köfte, su böreği, sıkma, gözleme tarzı şeyler yapıyoruz. Ayrıca siparişe göre yemek yapıyoruz, Ramazan ayında güveç işlerimiz oluyor, tatlı yapıyoruz. Bundan sonrası içinde güzel hedeflerimiz var. Burayı sadece üretim yeri olarak kullanmayı düşünüyoruz. Yörük çadırı açmak istiyoruz ifadelerini kullandı.
Sosyal medyada tanışıp iş ortağı oldular, siparişleri yetiştiremiyorlar
Rizeli Şefaat Topaloğlu (37) ile Adanalı Mine Damaksız (39) sosyal medyada tanışarak arkadaş oldu. İkili, ilerlettiği arkadaşlıklarını iş ortaklığına dönüştürmeye karar verdi. Adana'dan Rize'ye gelen Mine Damaksız, ortağı ile evde mantı ve içli köfte yapıp satmaya başladı. Kısa sürede işi ilerleten ve 6 kişinin çalıştığı iş yeri açan ikili, gelen siparişlere yetişemiyor.


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