Üzerinde 10 yazan 100 liralık banknot görenleri şaşırttı

Pendik’de esnaflık yapan Mutlu Karakaya’nın başından geçtiğimiz günlerde ilginç bir olay geçti. Dükkanda alışveriş yapan bir müşteri, Karakaya’ya 100 liralık banknot verdi. Eline aldığı banknotta 100 lira yerine 10 lira yazdığını fark eden Karakaya şaşkınlığa uğrayarak paranın sahte olduğunu sandı. Paranın sahte mi gerçek mi olduğunu anlamak için test yapan Karakaya elindeki paranın gerçek olduğunu anladı. Çevredeki birkaç esnaf tanıdığına parayı gösteren Karakaya ile arkadaşları, yaptıkları testler sonucunda paranın gerçek olduğuna kanaat getirdi. Para koleksiyonu yaptığını belirten Karakaya, üzerinde 10 yazan 100 liralık bu banknotu para koleksiyonuna ekledi.

İHA Mutlu Karakaya üzerinde 10 yazan 100 liralık banknotu koleksiyonuna ekledi.

Mutlu Karakaya olayla ilgili olarak, “Sabah alışverişi esnasında müşterimden bu parayı aldım. Aldığım zaman hemen dikkatimi çekti, bir sıfırının olmadığını fark ettim. Paranın orijinal olup olmadığını kontrol ettim, orijinal olduğunu gördüm. Büyük ihtimalle bu Merkez Bankası basım hatasıdır dedim. Ben de para koleksiyonu olan bir esnafım, dikkatimi çekti sakladım. Belki koleksiyonerlerin dikkatini çeker diye düşündüm. Para gelince hemen dikkatimi çekti. Sahteliğinden çok şüphelendim. Burada 3 5 esnaf arkadaşımıza da gösterdim. Fakat orijinal olduğunu onlar da teyit etti. Baya araştırdık, ışınlı cihazlara da tuttuk. Ben parayı sakladım koleksiyonumun içerisine koyarım dedim” şeklinde konuştu.

FOTOĞRAF 14 Bursa’da arı kovanlarından gram gram sağılan ve bir çok hastalığın tedavisinde kullanılan arı sütünün sağımına başlandı. Sütün kilosunun 6 bin liradan satıldığı belirtilirken, üretici Mehmet Durgut, siparişlere yetişmeye çalışıyor. Her yıl Nisan ayında başlayıp Eylül ayına kadar hasadı devam eden arı sütü kovanlardan çıkartılmaya başlandı. İlaç ve kozmetik sektöründe kullanılan ve özellikle çocuğu olmayan çiftlerin tercih ettiği çocukların bağışıklığı güçlendirmesi için talep gören arı sütü; kovanlardan büyük zahmetle çıkartılıyor. Arıcılar arı sütünü elde etmek için kovanlarını 3 gruba ayırıyor. Bir grup kovanlarda lavra üretimi yapılırken, diğer kısımda ise yumurta transferi yapılıyor ve üçüncü gruptan ise sağım işlemi gerçekleşiyor. 120 kovan arısı olan bir arıcı bunun 36 kovanından her gün arı sütü sağımı yapabiliyor. 36 kovan arıdan ise günde 400 gram arı sütü hasat ediliyor. Hasat edilen bu sütün kilosu ise 6 bin liradan satışa sunuluyor. Oldukça çok alıcısı olan bu süt sade veya bal polen ile karıştırılarak satılıyor. Bursa’da 6 kişilik ailesiyle birlikte 120 kovan arasından arı sütü sağımına başlayan Mehmet Durgut, Her kovanda 9 çıta bulunuyor. Bu çıtalardan günde sadece bir tanesi alıp sağım yapıyoruz. İlk önce siyah peklere ana arının yumurta yapmasını sağlıyoruz. Sonra bu yumurtaları alıp genç arıların bulunduğu kovanlara koyuyoruz. Genç arılar bu petekleri arı sütüyle dolduruyor. Bu petekleri 72 saatin sonunda sağım yapıyoruz dedi. Durgut, 120 kovandan günlük 36 peteğini sağım yapıyoruz. Bu kovanlardan da yaklaşık 400 gram arı sütü elde ediyoruz. Bu arı sütünün kilosunu ise 6 bin liradan satıyoruz. Sağım Nisan ayında başlayıp Eylül ayına kadar devam ediyor. Özellikle aileler çocuklarının gelişimi için alıyorlar. Çocuk sahibi olmak isteyenler ve hasta olanlarda alıyor. Bu arı sütünü eksi 18 derecede 24 ay saklanabiliyor. Buzdolabında ise eski 4 derecede 40 gün bozulmadan duruyor. Günlük bu arı sütünün tüketimi normal insanlarda yarım gram hastalarda ise 1 olarak tüketiyorlar açıklamasında bulundu. . . . . . . . . Kilosu 6 bin lira: Siparişlere yetişemiyorlar Bursa'da arı kovanlarından gram gram sağılan ve bir çok hastalığın tedavisinde kullanılan arı sütünün sağımına başlandı. Sütün kilosunun 6 bin liradan satıldığı belirtilirken, üretici Mehmet Durgut, siparişlere yetişmeye çalışıyor. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder