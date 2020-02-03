Ekonomi Vestel Beyaz Eşyaya Japonyadan özel ödül
İŞ DÜNYASI

Vestel Beyaz Eşya’ya Japonya’dan özel ödül

Vestel Beyaz Eşya, ilk kez 2014 yılında aldığı 5 aşamalı TPM Ödülü’nün üçüncü aşaması olan ‘TPM Özel Ödülü’nü almaya hak kazandı.

Haber Merkezi AA
Vestel Beyaz Eşya’ya Japonya’dan TPM Özel Ödülü
Vestel Beyaz Eşya’ya Japonya’dan TPM Özel Ödülü

Vestel'den yapılan açıklamaya göre, Japon Fabrika Bakım Enstitüsü (JIPM-Japan Institute of Plant Maintenance) tarafından ilk olarak 2014 yılında “TPM Mükemmellik Ödülü”ne layık görülen Vestel Beyaz Eşya, 2017 yılında da ikinci aşama olan “TPM Süreklilik Ödülü”nü almıştı.

TPM faaliyetlerini 2011 yılından bu yana sürdüren Vestel Beyaz Eşya, bu kez “TPM Özel Ödülü”ne layık görüldü. TPM faaliyetlerini 2011 yılından bu yana sürdüren Vestel Beyaz Eşya, 7 ayrı fabrikada 7 ayrı ürün ailesi ile aynı anda bu ödülü alan dünyadaki ilk ve tek şirket oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vestel Üst Yöneticisi (CEO) Turan Erdoğan, TPM faaliyetlerinin Endüstri 4.0 uygulamaları açısından önem taşıdığını belirterek, "Bir Japon uygulaması olan Toplam Üretken Yönetim faaliyetleri, üretimde hata payını sıfıra indirmek ve verimliliği artırmak açısından çok faydalı. Vestel Beyaz Eşya olarak 2011 yılından itibaren bu uygulamaları hayata geçirmeye başladık ve sürekli geliştirdik. Bu çalışmalarımızın böylesine prestijli bir organizasyonda üçüncü kez ödüle layık görülmesi ve kapsamı bakımından dünyadaki tek şirket olmamız bizi çok gururlandırıyor. Tüm çalışma arkadaşlarımı kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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