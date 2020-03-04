Volkswagen’in ardından BMW'de logosunu değiştirdi

Alman otomotiv üreticisi BMW, merakla beklenen tam elektrikli modeli i4'ün üzerindeki örtüyü kaldırdı.

Tesla Model 3 ile rekabet için geliştirildiği ifade edilen otomobilin üretime yakın konsept hali ile sergilenmesi ile birlikte, markanın 23 yıl sonra logo değişikliğine de gittiği ortaya çıktı.

Yeni logo şeffaf ve iki boyutlu olarak tasarlandı.

Şeffaf ve iki boyutlu olarak tasarlanan yeni BMW logosu ilk olarak Concept i4 modeline takıldı.

BMW Müşteri Markası Kıdemli Başkan Yardımcısı Jens Thiemer konu ile ilgili yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

LOGONUN HİKAYESİ

BMW Group Classic'in Arşiv Müdürü Fred Jakobs geçtiğimiz dönemde "Renkler, Bavyera eyaletinin bayrağının renklerini temsil ediyor. Ancak bu dizayn, orijinal bayrağın ters şeklinde tasarlanıyor" sözleri ile logonun hikayesine açıklık getirmişti.

Yeni logo BMW'nin elektrikli aracı İ4'e takıldı.