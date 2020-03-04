Ekonomi Volkswagenin ardından BMWde logosunu değiştirdi
OTOMOTİV

BMW logosunu değiştirdi ​

Volkswagen’in ardından BMW'de logosunu değiştirdi

Volkswagen’in geçtiğimiz yıl yaptığı değişikliğin ardından bu sefer de BMW radikal karar alarak logo değişikliğine gitti. Şeffaf ve iki boyutlu olarak tasarlanan yeni BMW logosu ilk olarak Concept i4 modeline takıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
BMW İ4 modeli.
BMW İ4 modeli.

Alman otomotiv üreticisi BMW, merakla beklenen tam elektrikli modeli i4'ün üzerindeki örtüyü kaldırdı.

Tesla Model 3 ile rekabet için geliştirildiği ifade edilen otomobilin üretime yakın konsept hali ile sergilenmesi ile birlikte, markanın 23 yıl sonra logo değişikliğine de gittiği ortaya çıktı.

Yeni logo şeffaf ve iki boyutlu olarak tasarlandı.
Şeffaf ve iki boyutlu olarak tasarlanan yeni BMW logosu ilk olarak Concept i4 modeline takıldı.

BMW Müşteri Markası Kıdemli Başkan Yardımcısı Jens Thiemer konu ile ilgili yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

  • “Yeni logo ve marka tasarımı, markanın mobilte ve gelecekte sürüş keyfi için önemini ve alaka düzeyini simgeliyor”

LOGONUN HİKAYESİ

BMW Group Classic'in Arşiv Müdürü Fred Jakobs geçtiğimiz dönemde "Renkler, Bavyera eyaletinin bayrağının renklerini temsil ediyor. Ancak bu dizayn, orijinal bayrağın ters şeklinde tasarlanıyor" sözleri ile logonun hikayesine açıklık getirmişti.

Yeni logo BMW'nin elektrikli aracı İ4'e takıldı.

Meksikalı milyarderin yatına servet değerinde yakıt verildi
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16 misafir ağırlama kapasitesine sahip 8 kabinli yat 22 knot hıza ulaşabiliyor.
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16 misafir ağırlama kapasitesine sahip 8 kabinli yat 22 knot hıza ulaşabiliyor.
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16 misafir ağırlama kapasitesine sahip 8 kabinli yat 22 knot hıza ulaşabiliyor.
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16 misafir ağırlama kapasitesine sahip 8 kabinli yat 22 knot hıza ulaşabiliyor.
Meksikalı milyarderin yatına servet değerinde yakıt verildi
Muğla'nın Fethiye ilçesine gelen Meksikalı milyarder Alberto Bailleres'e ait 93 metre uzunluğundaki 'Mayan Queen B' isimli lüks yat 230 bin litre yakıt aldı. Yakıtın bedelinin 1.2 milyon TL civarında olduğu tahmin ediliyor.


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