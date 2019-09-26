Ekonomi Erdoğanın açıklayacağı dev yatırımda sürpriz gelişme Volkswagen arazi bakıyor
OTOMOTİV

Volkswagen'in dev yatırımında sürpriz gelişme: Arazi bakıyorlar

Erdoğan'ın açıklayacağı dev yatırımda sürpriz gelişme: Volkswagen arazi bakıyor

Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in yeni fabrika yatırımını yapacağı yer neredeyse kesinleşti. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın dev yatırımla ilgili Manisa'yı işaret etmesinin ardından bölgede sürpriz bir gelişme yaşandı. Volkswagen yetkilileri Manisa OSB ve çevresinde arazi işlemleri için sahaya indi. Yatırım kararının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi olarak açıklanması bekleyen bölge yetkilileri detaylara ilişkin pek fazla konuşmuyor. Öte yandan Skoda ve Seat’ın SUV modellerinin üretileceği fabrika bölge halkı arasında da heyecana yol açtı. Esnafından işsizine her kesime dokunacak yatırım gündeme gelmesiyle gayrimenkul fiyatlarında da yukarı yönlü bir ivmenin yaşandığı kaydediliyor.

Kenan Biter Yeni Şafak
Volkswagen yetkililerinin Manisa OSB ve yakın bölgelerinde arazi bakmaya başladığı öğrenildi.
Volkswagen yetkililerinin Manisa OSB ve yakın bölgelerinde arazi bakmaya başladığı öğrenildi.

Alman otomobil devi Volkswagen uzun süredir gündemde olan 1,3 milyar euroluk (8 milyar TL) fabrika yatırımı için Suudi Arabistan'dan sonra Bulgaristan'ı da eleyerek tercihini Türkiye'den yana yaptı.

Çek Cumhuriyeti Başbakanı Andrej Babis'in Ankara ziyaretinde Volkswagen’in Türkiye’ye büyük bir yatırım yapacağını söylemesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üst düzey VW yetkilisi ile yaptığı görüşmede tüm engellerin aşıldığına ilişkin haberlerin gündeme gelmesinin ardından Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan dev yatırım noktasında memleketi Manisa'yı işaret ederek tartışmalara bir nevi son noktayı koydu.

Bakan Pekcan detaylara ilişkin ise; konunun Sanayi Bakanı Mustafa Varank'ın ilgili alanı olduğu belirterek çok fazla girmedi.

İnfografik/Tuğçe Kura

Tüm bu açıklamalarla birlikte dev yatırımın Türkiye'de yapılacağının kesinleşmesinin ardından sürpriz bir gelişme daha yaşandı. Volkswagen yetkililerinin Manisa'da sahaya indiği öğrenildi.

ARAZİ İŞLEMLERİ BAŞLADI

Yenisafak.com'un bölgedeki yetkililerden aldığı bilgiye göre; 1 milyon 300 bin metrekare alan üzerine kurulu Türkiye'nin en büyük OSB'lerinden biri olan, 60 bin çalışanlı Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrikanın kurulacağı arazilere ilişkin görüşmeler yürüten yetkililerin arazi işlemlerinin büyük bir kısmını ise tamamladığı öne sürülüyor.

1 milyon 300 bin metrekare alana kurulu bulunan Manisa Organize sanayi Bölgesi.

KONUT İÇİN OSB DIŞINA ÇIKILDI

2022 yılında faaliyete alınması planlanan yıllık 300 bin araç kapasiteli fabrikada istihdam edilecek 5 bin personel için de konut planlaması yapılıyor. Bölgede fizibilite çalışmaları ile alım görüşmeleri yapan Volkswagen yetkililerinin konut ve sosyal donatı alanları için Manisa OSB'nin yakınındaki arazilerle ilgilendiği belirtiliyor.

REKLAM

Volkswagen yeni logosunu tanıttı
EKONOMİ
Volkswagen yeni logosunu tanıttı

HER TÜRLÜ TALEBİ KARŞILANIYOR

Öte yandan Yatırım teşvik bölgeleri haritasında 3. bölgede yer alan Manisa OSB'nin içinde bulunduğu kapsam dahilinde çok sayıda indirim, istisna, iade,muafiyet ve faiz desteğinin yer aldığıyatırım teşviklerinden de faydalanacak olan Volkswagen grubunun talepleri Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nin yanı sıra OSB yönetimi ve yerel yönetimler tarafından da ikiletmeden karşılanıyor.

5.500 konutluk Akgedik Yunuskent Projesi.

TOKİ PROJESİNİ İNCELEDİLER

Manisa OSB'nin sınırları içerisinde yer aldığı Yunus Emre Belediyesi'nin TOKi ile birlikte yürüttüğü 5 bin 500 konutluk konut projesi de Volkswagen’in radarına girmiş. Projeye yönelik bilgi alan VW yetkililerinin benzer bir proje için TOKİ ile temasa geçebileceği de ifade ediliyor.

9. MARKA OLACAK

2022 yılında hayata geçirilecek Volkswagen yatırım ile Türkiye'de üretim yapan otomobil markası sayısı da Fiat, Renault, Ford, Hyundai, Honda, Toyota, Mercedes Benz ve Isuzu'dan sonra 9'a çıkmış olacak. Mevcut üreticiler, Türkiye'de geçen yıl 1,3 milyondan fazla aracı banttan indirmişti.

İnfografik: Tuğçe Kura

İKİ MODEL ÜRETİLECEK

Otomobil üretimindeki tecrübe ve bilgi birikiminden dolayı Türkiye'yi tercih eden Alman otomobil devi Volkswagen, 2022’de faaliyete geçecek olan yeni fabrikasında ilk etapta Skoda'nın Karok ve Seat'ın Ateca olarak bilinen SUV modellerinin üretimini üstlenecek. Bu iki model grubun Çek Cumhuriyeti'ndeki Kvasiny tesisinde üretiliyordu.

Volkswagen'in Türkiye'de kuracağı fabrikada üretmeyi planladığı Skoda'nın Karok ve Seat'ın Ateca modeli.

ESNAF, İŞSİZ, ÇALIŞAN... HERKES HEYECAN İÇİNDE!

Volkswagen'in 8 milyar TL'lik yatırımını Manisa'ya yapacağına ilişkin haberlerin ardından bölgede de büyük heyecan yaşanmaya başladı. Esnaf işlerinin artacağına, işsizler iş kapısı açılacağına, çalışanlar ise Volkswagen'de maaşların yüksek olmasından kaynaklı daha yüksek maaşlı bir işe geçebileceği ümidi ile resmi açıklamanın yapılarak fabrikanın bir an önce faaliyet geçmesini bekliyor.

REKLAM

FİYATLARA ŞİMDİDEN YANSIMAYA BAŞLADI

Öte yandan resmi açıklamanın yapılmasını beklemeyenler de var.

Dev yatırım için Bulgaristan ile yürütülen yatırım kapma yarışını Türkiye'nin kazanmasının ardından özellikle fabrikanın kurulmasının planlandığı Manisa’nın Yunusemre ilçesi başta olmak üzere bölgedeki konut ve arsa fiyatlarında da yukarı yönlü hareket olduğu dile getiriliyor.

RESMİ AÇIKLAMAYI ERDOĞAN YAPACAK

Yatırıma ilişkin resmi açıklamanın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılması beklenirken, imzaların ise önümüzdeki haftalarda atılacağı tahmin ediliyor.

Bakan Pekcan'dan Volkswagen açıklaması: Manisa'da yapılacak
EKONOMİ
Bakan Pekcan'dan Volkswagen açıklaması: Manisa'da yapılacak
PKKlı terörist böyle vuruldu

PKK'lı terörist böyle vuruldu

​Hainin kafasındaki kamera son anlarını kaydetti.
Annelerden annelere çağrı

Annelerden annelere çağrı

HDP önündeki evlat nöbeti 24'üncü gününde.
BizeAllahın hediyesi

'Bize
Allah'ın hediyesi'

82 yaşındaki Emin amca, ​engelli oğlunun tüm bakımını üstleniyor.
Aileye haber verenler gözaltında

Aileye haber verenler gözaltında

​Derede bulunan küçük Alptuğ'un şüpheli ölümü.
Arazi bakıyorlar

Arazi bakıyorlar

Erdoğan'ın açıklayacağı dev yatırımda yeni gelişme.
5 bin sürücüye sigara cezası

5 bin sürücüye sigara cezası

Türkiye genelinde 'Dumansız Araç Uygulaması' dün başlamıştı.
Kaşıkçı cinayetini itiraf etti

Kaşıkçı cinayetini itiraf etti

"Benim sorumluluğum altında gerçekleşti kabul ediyorum"
Bir deprem daha

Bir deprem daha

​Silivri açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem oldu.
Mide bulandıran<br>operasyon

Mide bulandıran
operasyon

​Kağıthane'de 100 kilogramdan fazla kaçak domuz eti bulundu.
'Bidon 11'e seçildi

'Bidon 11'e seçildi

'​Yılın en kötü kadrosu'nda bir Beşiktaşlı.
İndirim geliyor

İndirim geliyor

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.
Ortak TV kanalı kuruluyor

Ortak TV kanalı kuruluyor

​Türkiye, Pakistan ve Malezya'nın kanalı İngilizce yayın yapacak.
3 banka<br>taşıtta faizi indirdi

3 banka
taşıtta faizi indirdi

​Anlaşmalı markalardan alanlara 0,49 faiz imkanı.
Emniyet<br> kemeri mucizesi

Emniyet
kemeri mucizesi

​150 metre yuvarlanan araçtan sağ çıktılar.
Üzerlerinden<br>TIR geçti

Üzerlerinden
TIR geçti

Konya'da TIR'ın altında ezilen otomobildeki çift öldü.
S-400 Türkiye'de niye olmasın?

S-400 Türkiye'de niye olmasın?

Erdoğan'dan ABD'ye 'S-400 ilişkileri bozmasın' mesajı.
Korkulan oluyor

Korkulan oluyor

​İngiltere'den sonra Polonya birimi de iflas etti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.