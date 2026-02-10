VYeniKonak’ta imzalar atıldı

Toplam 128 bin 987 metrekarelik inşaat alanına sahip olan projenin, sözleşme kapsamında öngörülen 1260 günlük süre içerisinde tamamlanması planlanıyor. Konut, ofis ve ticari üniteleri bir araya getiren karma kullanımlı yapısıyla şehir yaşamının farklı ihtiyaçlarına bütüncül çözümler sunuyor. 1+1’den 4+1’e kadar farklılaşan daire tipleri, geniş kullanıcı profiline hitap ediyor. Çevre dostu yeşil bina yaklaşımıyla inşa edilen projede, Vakıf GYO’nun sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda LEED Gold Sertifikası alınması hedefleniyor. Projede, enerji verimliliği, çevresel duyarlılık ve yüksek yaşam kalitesi ön planda tutuluyor.

Vakıf GYO Genel Müdürü Onur İncehasan, projeye ilişkin olarak şunları ifade etti: “VYeniKonak’ı yalnızca karma kullanımlı bir yapı olarak değil; çevresiyle güçlü bağ kuran, bölgenin sosyal ve ekonomik dinamizmini destekleyen ve kent yaşamına yeni bir soluk kazandıran bütüncül bir yaşam alanı olarak kurguladık. Kuruluşumuzun 30. yılında, bu projeyi Vakıf GYO’nun nitelikli şehircilik anlayışının ve sürdürülebilir büyüme vizyonunun güçlü bir yansıması olarak görüyoruz.”