Yabancıdan yılda 3 milyar dolarlık konut yatırımı

Pazardaki yerli ve yabancı özel sektör temsilcileri LaBiance Turizm A.Ş. tarafından İstanbul’da düzenlenen uluslararası bir panelde bir araya geldi. Panelde uzmanlar, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri gayrimenkul pazarlarında yatırım ikliminin geleceğini değerlendirdi. Etkinlikte, Türkiye’de yabancı yatırımcıların yıllık ortalama 2-3 milyar dolar seviyesinde işlem gerçekleştirdiği belirtildi.

Panelin açılışında konuşan RePie Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dr. M. Emre Çamlıbel, Türk bireysel ve kurumsal yatırımcıların yurt dışındaki faaliyet alanlarının genişlediğini belirtti. BAE merkezli Emerald City Properties CEO’su Kirill Degtyarev ise Dubai’de uygulanan dijital satış altyapısının Türkiye’ye entegre edilmesi için çalıştıklarını dile getirdi. Degtyarev, Türk pazarına sadece inşaat yapan bir geliştirici olarak değil, teknolojik gayrimenkul yatırım modelleriyle girmeyi hedeflediklerini ifade etti. Eski Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci de Türkiye’de konut sektörüne yönelik kamu desteklerinin çeşitlenerek devam ettiğini belirtti.