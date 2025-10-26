Yeni Şafak
Yabancıdan yılda 3 milyar dolarlık konut yatırımı

Yabancıdan yılda 3 milyar dolarlık konut yatırımı

Mehmet Ali Parto
04:0026/10/2025, Pazar
G: 26/10/2025, Pazar
Türkiye gayrimenkul sektörüne yönelik yabancı yatırım ilgisi güçlü şekilde sürüyor.

Pazardaki yerli ve yabancı özel sektör temsilcileri LaBiance Turizm A.Ş. tarafından İstanbul’da düzenlenen uluslararası bir panelde bir araya geldi. Panelde uzmanlar, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri gayrimenkul pazarlarında yatırım ikliminin geleceğini değerlendirdi. Etkinlikte, Türkiye’de yabancı yatırımcıların yıllık ortalama 2-3 milyar dolar seviyesinde işlem gerçekleştirdiği belirtildi.

DİJİTAL ALTYAPI TÜRKİYE’YE GELİYOR

Panelin açılışında konuşan RePie Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dr. M. Emre Çamlıbel, Türk bireysel ve kurumsal yatırımcıların yurt dışındaki faaliyet alanlarının genişlediğini belirtti. BAE merkezli Emerald City Properties CEO’su Kirill Degtyarev ise Dubai’de uygulanan dijital satış altyapısının Türkiye’ye entegre edilmesi için çalıştıklarını dile getirdi. Degtyarev, Türk pazarına sadece inşaat yapan bir geliştirici olarak değil, teknolojik gayrimenkul yatırım modelleriyle girmeyi hedeflediklerini ifade etti. Eski Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci de Türkiye’de konut sektörüne yönelik kamu desteklerinin çeşitlenerek devam ettiğini belirtti.



