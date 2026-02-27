Yağış rekoru tarımı rahatlattı

Ocak ayı, Türkiye tarımı için umut dolu bir tabloyla başladı. Aylık ortalama yağış miktarı 103,9 milimetre olarak ölçüldü. Bu rakam, 1991-2020 dönemine ait 69,8 milimetrelik normali yaklaşık yüzde 49 oranında aşarken, geçen yılın aynı dönemine göre ise üç kattan fazla artış anlamına geliyor.

Geçtiğimiz yıl Ocak ayında 26,8 milimetre olarak gerçekleşen yağış miktarının bu yıl 100 milimetre bandını aşması, özellikle kuraklık endişelerinin gündeme geldiği bölgelerde yüzleri güldürdü. Yağışlı gün sayısı da 11,7 günden 15,3 güne çıkarak toprağın suya doyduğunu gösterdi.

BİTKİSEL ÜRETİMDE DENGE

Türkiye genelinde ortalama sıcaklık 3,6 derece olarak ölçüldü. Bu değer, mevsim normallerinin 0,7 derece üzerinde gerçekleşti. Ilıman seyreden hava koşulları, yağışla birleşince bitkisel üretim açısından dengeli bir iklim tablosu ortaya koydu. Tablo, özellikle kışlık ekili alanlar için hem kök gelişimi hem de kardeşlenme süreci açısından elverişli bir zemin oluşturuyor.

HUBUBATA CAN SUYU

Güneydoğu Anadolu Bölgesi son 14 yılın en yüksek ocak yağışını alırken, İç Anadolu Bölgesi’nde de son 10 yılın zirvesi görüldü. Özellikle hububat üretiminin yoğun olduğu bu iki bölgedeki artış, sezonun geri kalanı için güçlü bir başlangıç olarak değerlendiriliyor. Tarım ekonomistleri, su kaynaklarının beslenmesi ve yer altı su seviyelerinin desteklenmesi açısından da bu yağışların önemli olduğuna işaret ediyor.

KURAKLIK VE HASTALIK RİSKİ YOK

Ülke genelinde kışlık ekimler tamamlandı. Buğday ve arpa başta olmak üzere hububat ürünleri 2-3 yapraklı dönemde ve kardeşlenme aşamasında gelişimini sürdürüyor. Mevcut yağış ve sıcaklık koşulları sayesinde tarımsal üretimde herhangi bir kuraklık ya da hastalık riski öngörülmüyor. Yetkililer, mevcut tabloya göre tarımsal risk bulunmadığını, üreticinin sezona güçlü girdiğini belirtiyor.

BAHÇELERDE BAKIM DÖNEMİ SÜRÜYOR

Çok yıllık bitkilerde de çalışmalar aralıksız devam ediyor. Zeytin, fındık ve çay gibi ürünlerde kışlık bakım ve budama süreçleri sürerken, yeterli toprak nemi bu işlemlerin sağlıklı şekilde yürütülmesine imkân tanıyor.











